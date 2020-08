Trots overheerst bij Getafe: ‘Lukaku alleen is al net zo duur als onze selectie’

Voor Getafe kwam het Europese avontuur woensdagavond ten einde. Internazionale bleek met 2-0 te sterk in de achtste finale van de Europa League, al liet de formatie van trainer José Bordalás een goede indruk achter. De Spaanse keuzeheer is dan ook trots op zijn spelers, die het in Gelsenkirchen opnamen tegen een elftal dat in financieel opzicht veel meer waard is.

"We zijn teleurgesteld, want we speelden echt een goede wedstrijd", verzucht Bordalás op de aansluitende persconferentie. "In de tweede helft stond Inter met de rug tegen de muur. We hadden totale controle. Na het ongelukkige eerste doelpunt gaven we niet op en als we die strafschop hadden benut, dan was de afloop misschien wel heel anders geweest." Een kwartier voor tijd, bij een 1-0 achterstand, faalde Jorge Molina vanaf elf meter.

"Het is allemaal erg jammer, maar ik ben boven alles bijzonder trots op mijn elftal", vervolgt Bordalás, die Christian Eriksen en Romelu Lukaku zag scoren voor Inter. "We hebben de wedstrijd op een fantastische manier benaderd, daar valt niets over te zeggen. Het werk dat mijn spelers hebben geleverd maakt me bijzonder trots." De Spaanse coach weet echter ook dat Getafe qua spelersbudget niet is opgewassen tegen Inter. "Het verschil is erg groot, Lukaku alleen is al net zo duur als onze gehele selectie."

De trefzeker Lukaku wist dat het een zware klus zou worden tegen Getafe. "Het is namelijk een erg agressief spelend team", verklaart de aanvaller in gesprek met Sky Italia. "Maar gelukkig was onze verdediging alert en waren we ook in aanvallend opzicht in vorm. Ik ben blij met de doelpunten die Christian en ik hebben gemaakt. Ik hoop dat we deze lijn kunnen doortrekken." Lukaku betrekt ook trainer Antonio Conte in het succes. "De wisselwerking met hem is erg belangrijk en het elftal maakt duidelijk een groei door. Hopelijk blijft de mentaliteit en het verlangen om beter te worden onveranderd groot."