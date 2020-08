Getafe doet zichzelf in Gelsenkirchen tekort tegen Internazionale

Internazionale heeft zich woensdagavond voor de kwartfinale van de Europa League geplaatst. Het team van trainer Antonio Conte was in de Veltins Arena, de thuishaven van Schalke 04, met 2-0 te sterk voor Getafe en dat was meteen een doorslaggevend resultaat, daar het beoogde heenduel vanwege de coronacrisis nooit plaatsvond. In de kwartfinale speelt Inter tegen Rangers FC of het Bayer Leverkusen van Peter Bosz.

Conte koos voor dezelfde startelf die afgelopen weekeinde een 0-2 zege bij Atalanta afdwong en daarmee de tweede plaats in de Serie A veiligstelde, terwijl Getafe voor een extra-defensieve 4-5-1-opstelling koos. De openingsfase van de Spanjaarden mocht er absoluut zijn: Jaime Mata kon na een slordigheidje van Stefan de Vrij nét niet een pass van Allan Nyom verzilveren en niet veel later redde Samir Handanovic goed op een kopbal van Nemanja Maksimovic, die het leer via de grond richting de verste paal mikte.

Getafe bleef een tegenstander waar Inter voor op zijn hoede moest zijn, zeker in de counter. Na voorbereidend werk van Marc Cucurella was het alleen aan een sliding van Alessandro Bastoni te danken dat Mata niet kon scoren. De eerste echte kans voor Inter was pas ruim twintig minuten spelen: David Soria redde fenomenaal op een inzet van Lautaro Martinez, die enkele minuten later opnieuw de doelman op zijn weg vond.

Inter kwam beter in de wedstrijd en dat resulteerde in de openingstreffer van Romelu Lukaku. Na een lange pass van Bastoni was Xabi Etxeita fysiek niet opgewassen tegen de Belg, die het leer diagonaal in de rechterhoek schoot: 1-0. Het was voor Lukaku alweer zijn dertigste treffer van het seizoen in alle competities en ook meteen de ruststand in Gelsenkirchen. Een hard gelag voor Getafe, dat tot de 25e minuut uitstekend in de wedstrijd zat.

In de tweede helft kwam het meeste gevaar aanvankelijk van Inter: een van richting veranderd schot van Nicolò Barella ging nipt naast en Soria had een antwoord op een omhaal van Danilo D’Ambrosio. Getafe liet zich na een uur spelen echter meer gelden en had pech dat Handanovic goed reageerde op een kopbal van Mata. Niet veel later vond een cruciaal moment plaats, waarbij Getafe het duel definitief uit handen af.

Na een handsbal van Diego Godin, die claimde dat hij werd geduwd, ging de bal op de stip. Handanovic raadde vervolgens de intenties van Jaime Molina, die de bal echter langs de verkeerde kant van de paal schoot. Inter trok het duel daarna naar zich toe. Enkele minuten na een misser van Lukaku profiteerde invaller Christian Eriksen van onachtzaamheid bij Getafe en schoot hij de bal vanaf enkele meters binnen: 2-0. Getafe is voorlopig dus niet meer in Europa actief, daar men in het voorbije LaLiga-seizoen als achtste eindigde.