Teruggekeerde huurling mikt op doorbraak bij PSV: ‘Dit is mijn type spel’

Mauro Júnior was afgelopen seizoen op huurbasis een van de smaakmakers bij Heracles Almelo en de 21-jarige Braziliaan hoopt die lijn aankomend seizoen ook door te kunnen trekken bij PSV. De middenvelder heeft hoge verwachtingen van het spel van de Eindhovenaren onder de nieuwe trainer Roger Schmidt en denkt dat de speelstijl van de Duitse oefenmeester hem wel ligt.

“Ik leef al in een droom omdat ik bij PSV speel. Nu wil ik mijn droom nog mooier maken dan die al is”, vertelt Mauro op het trainingskamp van PSV in het Duitse Marienfeld aan het Eindhovens Dagblad. De teruggekeerde huurling sloot zich na een aantal stages in 2017 definitief aan bij PSV. De teller bij de hoofdmacht staat vooralsnog op 25 wedstrijden, terwijl hij ook 30 keer in actie kwam namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

“Voordat ik aan Heracles verhuurd werd, heb ik een mooie periode bij het eerste elftal gehad. Daarna was het goed dat ik een tijdje bij Jong PSV kon spelen. De situatie was toen niet ideaal omdat ik graag meer wilde, maar daardoor ben ik in het ritme gebleven en bleef ik met een aantal andere spelers toch op een goed niveau actief”, vertelt hij over de afgelopen jaren. Vorig seizoen produceerde hij in dienst van Heracles hij zes doelpunten maakte en zes assists in de Eredivisie.

Mauro denkt nu PSV ook verder te kunnen helpen: “Ik kan op meerdere plaatsen staan en de keuze is aan de coach. Dit is mijn type spel, ik kan hierin excelleren”, doelt hij op de speelstijl, waarin veel aandacht is voor pressing, die Schmidt voor ogen heeft. “Het is goed dat ik en een aantal andere jonge spelers een tijdje ergens anders is geweest. We hebben nu veel meer Eredivisie-ervaring en dat is ook nodig om bij PSV succesvol te zijn. Ik doe mijn best om een kans af te dwingen, zoals ik dat vroeger ook altijd heb gedaan.”