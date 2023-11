Bosz geeft richting week vol krakers opheldering over fitheid Lang en Veerman

Vrijdag, 24 november 2023 om 13:07 • Jordi Tomasowa

Noa Lang keert zaterdagavond terug in de wedstrijdselectie van PSV, zo geeft Peter Bosz aan tijdens de voorbereidende persconferentie op het competitieduel met FC Twente. Wat betreft de fitheid van Joey Veerman is het volgens de trainer van PSV nog afwachten.

“Noa Lang is honderd procent, hij kan starten. We gaan de voors en tegen afwegen”, wordt Bosz geciteerd door Voetbal International. Lang raakte op 8 oktober geblesseerd aan zijn hamstring, in het gewonnen uitduel met Sparta Rotterdam (0-4). Sindsdien moest de vleugelaanvaller al zes wedstrijden van de Eindhovenaren aan zich voorbij laten gaan. Sinds deze week traint hij weer mee met de groep bij PSV.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Over Veerman kan de zestigjarige oefenmeester echter nog geen duidelijkheid geven. “Hij heeft gisteren niet getraind. Als hij vandaag (vrijdag, red.) mee kan trainen, dan kan hij morgen spelen, anders niet. Het is dus nog even afwachten. Hij moet honderd procent zijn.”

De 25-jarige middenvelder van PSV viel afgelopen dinsdag geblesseerd uit in de met 0-6 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen Gibraltar. Veerman bleef na de rust achter in de kleedkamer, en werd vervangen door Tijjani Reijnders. In eerste instantie leek het erop dat bondscoach Ronald Koeman de wissel doorvoerde om ook Reijnders wat speeltijd te gunnen, maar na het duel bleek dat wat anders te liggen.

Veerman raakte geblesseerd aan de voet, waar een tegenstander met de noppen overheen schaafde. De middenvelder ging strompelend naar de spelersbus, zo wist Mike Verweij van De Telegraaf te melden, al blijkt zijn blessure nu dus mee te vallen.

Ook achter de namen van Mauro Júnior en Armando Obispo staat nog een vraagteken, laat Bosz weten. De twee verdedigers kwamen door blessureleed nog niet in actie voor PSV dit seizoen, maar maakten afgelopen dinsdag wel de negentig minuten vol in een oefenduel met Go Ahead Eagles (3-1). Bosz wil tegen Twente alleen spelers meenemen die hij 'sowieso kan gebruiken'.

PSV won dit seizoen tot dusver alle twaalf Eredivisie-duels die het speelde. De komende weken volgt echter een moeilijk programma: de ploeg van trainer Peter Bosz gaat zaterdag dus op bezoek bij Twente, waarna voor de winterstop onder meer nog uitduels met Feyenoord (3 december) en AZ (17 december) op het programma staan. Ook speelt PSV voor de Champions League nog tegen Sevilla (29 november) en Arsenal (12 december).