Verheugde Ten Hag spreekt van ‘meevaller van de dag’ na eerste training

Ajax begon zaterdag aan de laatste fase van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. André Onana, Dusan Tadic en aanwinst Mohammed Kudus waren nog niet van de partij en sluiten dinsdag pas aan. David Neres stond daarentegen na een slepende knieblessure weer op het veld, tot grote tevredenheid van trainer Erik ten Hag die tegenover Ajax Life spreekt van de ‘meevaller van de dag’.

Neres raakte in december geblesseerd in het Champions League-duel met Chelsea (4-4) en kwam in het restant van het afgebroken Eredivisie-seizoen niet meer in actie. Ajax communiceerde afgelopen week dat de Braziliaanse aanvaller voorlopig nog individueel werkte aan het herstel van zijn knieblessure, maar zaterdag deed hij bijvoorbeeld alweer mee met de rondo’s. “Het is heel verheugend dat David vandaag op het veld stond. De meevaller van de dag, ik ben er heel blij mee. Hij heeft de stap naar trainen met de groep kunnen zetten”, geeft Ten Hag te kennen.

Quincy Promes en Lassina Traoré trappen (nog) niet in deze truc van nieuwkomer Antony. ???????????? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 1 augustus 2020

“Als je ziet waar hij vandaan komt, is dit een grote stap voorwaarts. Het is misschien een beetje buiten het gezichtsveld geweest, maar de vorige blokken trainde David niet met de groep mee”, gaat de trainer van Ajax verder. Neres kreeg in de revalidatie van de knieblessure te maken met een aantal terugslagen en Ten Hag erkent dat zijn herstel veel langer heeft geduurd dan men verwacht had. “Als alles normaal was verlopen, had ik verwacht dat David er in de eindfase van het seizoen weer bij was geweest, maar achteraf bekeken was dit niet gelukt.”

“De stappen die David nu gelukkig maakt zijn goed doordacht en met beleid brengen wij hem terug. Dit is echt een grote stap”, zo zegt Ten Hag opgetogen. De oefenmeester verklaart tegelijkertijd tegenover De Telegraaf de aanwezigheid van Onana, Tadic en Kudus. De sluitpost had last van de enkel, de Servische aanvoerder van Ajax moest nog een medische test ondergaan en de afwezigheid van de van FC Nordsjaelland overgekomen Kudus had te maken met de ‘papierwinkel’.