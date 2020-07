David Luiz krijgt gelijk: afbeelding had niet geplaatst mogen worden in 2014

David Luiz heeft een rechtszaak tegen een bouwbedrijf in Brazilië gewonnen. De verdediger van Arsenal heeft in hoger beroep een schadevergoeding van omgerekend 4896 euro toegekend gekregen, nadat het bouwbedrijf in eerste instantie onschuldig was verklaard. De rechtszaak draaide om een afbeelding die het bedrijf op sociale media deelde na de verloren halve finale van Brazilië tegen Duitsland (1-7) op het WK 2014.

In de nasleep van de pijnlijke nederlaag plaatste het bedrijf een foto van een huilende Luiz, inclusief zijn uitspraak kort na de wedstrijd dat hij 'zijn mensen blij wilde maken'. De mandekker, die door de absentie van Thiago Silva de aanvoerdersband droeg tegen Duitsland, zakte net als de rest van de achterhoede volledig door het ijs in de halve finale in eigen land. Aan de afbeelding werd een voor Luiz kwetsende tekst toegevoegd: 'Als je amateurs inhuurt om de droom van je familie te verwezenlijken, dan kun je erop rekenen dat je met 1-7 verliest.'

Luiz sleepte het bedrijf, Wemake Construções, voor de rechter voor het gebruik van zijn portretrechten en voor geleden morele schade. Aanvankelijk oordeelde de rechter dat er geen sprake was van een strafbaar feit: de afbeelding was geplaatst in relatie tot de publieke functie van Luiz als profvoetballer, luidde het oordeel. De Premier League-ster ging echter in hoger beroep en kreeg alsnog gelijk. Wemake Construções had de afbeelding niet mogen plaatsen zonder uitdrukkelijke toestemming van Luiz, stelde de rechter.

Zodoende kan de 33-jarige veteraan, goed voor 57 interlands, een schadevergoeding bijschrijven van een kleine vijfduizend euro. Hij heeft nog niet bekendgemaakt of hij het geld zelf houdt of eventueel doneert. De uitspraak waaraan in de afbeelding werd gerefereerd deed Luiz kort na het laatste fluitsignaal, terwijl hij huilend de Braziliaanse televisie te woord stond. "Het enige wat ik wilde, was mijn mensen blij maken. Ik wilde mijn mensen blij maken die al zoveel te verduren hebben gekregen. Helaas is dat niet gelukt. Het spijt me, iedereen. Ik bied alle Brazilianen mijn excuses aan. Ik wilde mensen gewoon laten lachen."