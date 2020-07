Insiders trekken keiharde conclusie over De Boer: ‘Onsamenhangende groep’

Voor Frank de Boer viel vorige week het doek bij Atlanta United na de 0-1 nederlaag tegen Columbus Crew in het MLS is Back Tournament, de derde pijnlijke verliesbeurt op rij. In de lokale media kreeg de ontslagen trainer er al van langs en nu heeft ook voorzitter Darren Eales zich kritisch uitgelaten. Volgens hem was het tussentijdse vertrek van de Boer bij de Major League Soccer-club onvermijdelijk geworden.

"Vanuit mijn perspectief was het duidelijk dat het hoog tijd was voor verandering", concludeert Eales in een interview op de officiële kanalen van de Amerikaanse competitie. "Van de trainingen tot het gevoel dat ontstond bij het ontbijt; zo dicht bij het team zijn gaf ons inzicht in waar we precies staan als club en elftal. We kwamen al snel tot de conclusie dat het beter was om uit elkaar te gaan", aldus de preses van the Five Stripes, die teven schrok van de manier van spelen van Atlanta United.

"We willen hier prijzen winnen, maar we willen ook heel graag aanvallend voetbal op de mat leggen", vervolgt Eales zijn uitleg over het vertrek van De Boer uit Atlanta. "Dat is altijd een lastige combinatie. "We willen wedstrijden én prijzen winnen in een stijl die past bij de filosofie van Atlanta United. Dat je als kijker en voetballiefhebber zeker weet dat je vermaakt wordt. Een elftal dat dominant voetbal laat zien. Dan ligt de lat misschien wel hoog, maar die lat hebben we zelf ook zo hoog gelegd."

Stephen Glass, die tijdelijk het stokje heeft overgenomen van De Boer, trekt eveneens harde conclusies over de voormalig Ajax-trainer. "Van de buitenkant zag ik een spelersgroep die behoorlijk onsamenhangend was", aldus de interim-trainer. "Er was sturing nodig als het gaat om de speelstijl en dat heb ik ook duidelijk aangegeven. We hebben een kwalitatief goede spelersgroep die tot veel meer in staat is dan dat we tot nu toe hebben gezien. Tijdens trainingen zie ik nu weer spelplezier terug. De spelers willen werken en beter worden als collectief. Die constatering heb ik al gedaan."