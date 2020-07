Frank de Boer vertrekt met onmiddellijke ingang bij Atlanta United

Frank de Boer is niet langer de trainer van Atlanta United, zo maakt de club uit de Major League Soccer bekend via zijn officiële website. De Boer en zijn werkgever gaan volgens het statement per direct en 'in onderling overleg' uit elkaar. Ook zijn assistenten Orlando Trustfull en Bob de Klerk en videoanalist Erwin Koenis vertrekken bij Atlanta.

De Boer werd op 23 oktober 2018 aangesteld als opvolger van Gerardo 'Tata' Martino. Onder de leiding van de ex-trainer van Ajax eindigde Atlanta United in zijn eerste seizoen op de tweede plek in de Eastern Conference van de Major League Soccer. De Boer won met de Lamar Hunt US Open Cup 2019 en de tweede jaarlijkse Campeones Cup twee prijzen met Atlanta, die overigens van weinig betekenis zijn in het Amerikaanse voetbal.

Atlanta begon onder De Boer in maart uitstekend aan het nieuwe seizoen in de MLS, door tweemaal op rij te winnen. Vanaf de hervatting van de competitie in juli ging het echter slecht: Atlanta ging drie keer achter elkaar onderuit, opvallend genoeg in alle drie de wedstrijden met 0-1. Een van die duels was overigens tegen het FC Cincinnati van trainer Jaap Stam.

"Ik ben dankbaar voor de kans die ik heb gehad bij Atlanta United", reageert De Boer op zijn vertrek. "Coachen in Major League Soccer en wonen in Atlanta was een geweldige ervaring en een welkome nieuwe uitdaging. Ik zal de ongelooflijke supporters hier in Atlanta nooit vergeten, ze zijn echt speciaal. Ik wil de spelers, coaches en staf bedanken voor al hun steun, het was mij een genoegen om met jullie allemaal samen te werken."

"Namens Atlanta United wil ik Frank bedanken voor zijn leiderschap en inzet voor de club", aldus Darren Eales, president van de club. "Onder leiding van Frank had de club een sterk seizoen vorig jaar in zowel de MLS als de internationale competitie. Na overleg met Frank is de beslissing wederzijds genomen om uit elkaar te gaan. Met het winnen van twee trofeeën in zijn eerste seizoen, zal hij altijd deel uitmaken van de geschiedenis van de club en met grote waardering en respect wensen we hem het allerbeste in de toekomst."