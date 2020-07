‘Barcelona zoekt alweer naar koper voor aanwinst van achttien miljoen’

Barcelona haalde Martin Braithwaite in februari op bij Leganés als vervanger van de destijds langdurig geblesseerde Ousmane Dembélé. De Catalanen legden toen zijn transferclausule van achttien miljoen euro op tafel en lieten de 29-jarige Deen een contract tot medio 2024 ondertekenen. Mundo Deportivo meldt nu echter dat de aanvaller na een halfjaar alweer lijkt te vertrekken uit het Camp Nou.

Volgens de Catalaanse sportkrant komt Braithwaite voor aankomend seizoen niet meer in de plannen van trainer Quique Sétien voor. De 39-voudig international van Denemarken kwam in het afgelopen seizoen elfmaal in actie in LaLiga en maakte tegen Real Mallorca zijn enige doelpunt in dienst van Barcelona. Sétien kan inmiddels echter weer over Dembélé beschikken en krijgt volgend seizoen met Pedri en Trincão nog twee aanvallend ingestelde spelers tot zijn beschikking.

Doordat zijn overstap buiten de officiële transferperiode viel, is Braithwaite bovendien niet inzetbaar in de Champions League. Barcelona neemt het volgende week zaterdag in de achtste finales op tegen Napoli, nadat de heenwedstrijd in het San Paolo in februari in 1-1 eindigde. De kans bestaat daarom dat hij zijn laatste wedstrijd voor Barcelona al gespeeld heeft.

Braithwaite’s zaakwaarnemer, die hij deelt met Frenkie de Jong, is volgens de berichtgeving inmiddels op zoek naar een nieuwe cliënt voor zijn club. Barcelona wil de achttien miljoen die is neergelegd voor Braithwaite grotendeels terugzien en heeft nog tot 5 oktober om een nieuwe club te vinden voor de aanvaller. Mocht dit niet lukken, dan staat men ook open voor een vertrek op huurbasis, inclusief optie tot koop.