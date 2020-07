Van Hanegem verwacht veel van ‘vervelend klerejong om tegen te spelen’

Bryan Linssen heeft zijn eerste trainingsdagen als speler van Feyenoord achter de rug. De transfervrij van Vitesse overgekomen aanvaller verscheen maandag voor het eerst op trainingscomplex 1908. Willem van Hanegem heeft hoge verwachtingen van Linssen: de clubicoon van Feyenoord denkt dat de 29-jarige aanwinst uitstekend tot zijn recht zal komen in De Kuip.

In gesprek met FOX Sports wordt Linssen door Van Hanegem betiteld als een 'vervelend klerejong om tegen te spelen'. Volgens de oud-topvoetballer zal Linssen een meerwaarde blijken voor Feyenoord. "Hij heeft het gewoon", oordeelt Van Hanegem. "En zeg niet dat hij ervan ondersteboven gaat raken om in De Kuip te spelen, want hij heeft zelf aangegeven dat hij dat geweldig vindt. Dat is flauwekul, man. Je speelt in een van de mooiste stadions ter wereld."

Linssen vertelde maandag na zijn eerste training dat hij ernaar uitziet om kennis te maken met het publiek van Feyenoord. "Ik kijk nu uit naar een volle Kuip, maar laten we eerst maar eens beginnen met een wedstrijd. Alleen dat is al onwijs lang geleden", zei hij via de officiële kanalen van Feyenoord. Hij is niet de enige speler die bezig is aan zijn eerste week als Feyenoorder, want ook Mark Diemers traint mee. Van Hanegem ziet zijn komst ook wel zitten.

"Dat is een goede speler", benadrukt de Kromme, die echter wel vraagtekens plaatst. "Het is een middenvelder. Nu ben ik benieuwd: Feyenoord heeft een aantal goede middenvelders gekocht, maar wat is er ooit doorgekomen? Waarvan je dacht: godverdimme?" Diemers werd vorige maand officieel overgenomen van Fortuna Sittard en tekende een driejarig contract bij Feyenoord.