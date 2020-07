Het geheim achter de opmars van Mark Diemers richting Feyenoord

Is Mark Diemers een serieuze aanwinst voor Feyenoord of gaat hij de komende jaren toch vooral de bank warm houden in De Kuip? De middenvelder stapte een kleine zes weken geleden over van Fortuna Sittard en moest zich meteen verweren tegen stevige kritiek vanuit het Legioen, dat niet overtuigd is van zijn meerwaarde en twijfelt of hij de stap van Fortuna Sittard naar een topclub aankan. Zelf is hij er zeker van dat hij wel goed genoeg is en ook tactical performance coach Loran Vrielink twijfelt geen moment aan de kunde van de middenvelder die hij de afgelopen jaren minutieus volgde vanachter zijn computerschermen.

Door Thijs Verhaar

Hoe kan ik geld verdienen met mijn passie voor tactiek en videoanalyses? Die vraag stelde de in Groningen gevestigde ondernemer zichzelf vier jaar geleden en met zijn bedrijf Tactalyse heeft Vrielink de oplossing gevonden. De voormalig basketballer en gymdocent begeleidt spelers als Stefan de Vrij, Joël Veltman, Leroy Fer en nog tientallen voetballers uit binnen- en buitenland. Hij geeft hen ‘tactische scholing’, zoals hij het zelf noemt. Het begon echter allemaal met Mark Diemers, die vier jaar geleden de eerste prof was die een samenwerking aandurfde. “We lieten hem in een berichtje op sociale media zien hoe we hem op tactisch vlak kunnen helpen en hij was meteen heel positief. Vlak daarna volgden Wout Droste, Wout Brama en Leroy Fer, dus vanuit daar is het balletje gaan rollen”, memoreert de 28-jarige Vrielink in gesprek met Voetbalzone. “Vooral Mark was meteen enthousiast en toonde zich leergierig en positief tijdens onze sessies. Een ideale leerling. Hij leeft echt voor de sport en doet alles om beter te worden. Het verbaast me dan ook niet dat hij de stap naar Feyenoord maakt.”

Vrielink leerde Diemers in 2016 kennen toen hij nog actief was bij De Graafschap. Daarvoor slaagde de middenvelder er niet in om een onomstreden basisspeler te worden bij FC Utrecht en FC Groningen, dus koos hij bewust voor een stap terug. “Dat vergt lef. Hij durft keuzes te maken en is de laatste jaren alleen maar opwaarts gegaan. Ik verwacht ook dat hij dat blijft doen omdat hij zo bewust in zichzelf geïnvesteerd heeft”, verwijst Vrielink naar de talloze online trainingen die ze samen afwerkten. Met zijn bedrijf analyseert hij complete wedstrijden en maakt hij per duel tientallen clipjes van specifieke wedstrijdsituaties. “Dat heb ik meegenomen vanuit mijn tijd als gymleraar. Ik kon die kinderen van alles vertellen, maar ze snapten het veel beter als ik het daadwerkelijk kon laten zien. Zo doe ik het ook met voetballers en zo leer ik spelers om bewuster te worden van allerlei verschillende wedstrijdsituaties. Daardoor snappen ze beter wat hun rol is in het team. Hoe kan ik met mijn individuele tactische keuzes invloed hebben op het spel? Het voetbal draait om details en spelers die tactisch sterker zijn dan anderen kunnen het verschil maken.”

Diemers was maandag aanwezig bij de eerste training van Feyenoord, dat op zondag 9 augustus zijn eerste oefenduel afwerkt tegen stadgenoot Sparta Rotterdam.

Het is volgens Vrielink zeker geen toeval dat de 26-jarige Diemers de afgelopen vier jaar steeds belangrijker werd bij eerst De Graafschap en later Fortuna Sittard. “Hij is continu bezig om zich op gevaarlijke plaatsen te positioneren en durft daar de bal op te eisen. In Doetinchem speelde hij eerst op zes of acht, terwijl hij nu een aanvallende middenvelder is. In die rol voelt hij zich prettiger en dat zie je ook terug in de statistieken.” Diemers speelde het afgelopen seizoen 26 duels voor Fortuna en was daarin goed voor zeven goals en zes assists. “Hij heeft op zijn eigen manier een opwaartse lijn gecreëerd”, prijst Vrielink. “Ik geloof in hem omdat hij in zichzelf blijft investeren en daar bewust mee bezig is. Je ziet veel te veel spelers die één heel goed jaar hebben en daarna weer bergafwaarts gaan. Bij Mark is dat niet het geval. Natuurlijk blijft het van veel factoren afhankelijk of hij slaagt bij Feyenoord, maar ik denk dat hij van Dick Advocaat een eerlijke kans gaat krijgen om zich te bewijzen.”

Vrielink is wel van mening dat de ervaren coach op dit moment wel erg veel opties op het middenveld heeft en wacht in spanning af of er nog mutaties gaan plaatsvinden. “Desondanks denk ik dat hij met zijn kwaliteiten het niveau aankan en dat hij daar een stabiele factor binnen dat team kan gaan worden. Dan is de vraag of hij de kansen krijgt in de voorbereiding of dat ze toch terugvallen op het succesvolle drietal van vorig seizoen”, doelt de tactical performance coach op Orkun Kökcü, Jens Toornstra en Leroy Fer. “Ik denk dat hij snel succesvol gaat zijn als hij zich in de voorbereiding een paar duels mag laten zien. Het is de vraag hoe snel hij zijn plekje vindt, maar zodra hij het vertrouwen heeft, gaat hij een fantastische toekomst tegemoet. Daar ben ik van overtuigd na hem bijna vier jaar gevolgd te hebben.” In het afgelopen seizoen besloten Diemers en Vrielink de samenwerking tijdelijk stop te zetten omdat er te weinig nieuwe prikkels waren bij Fortuna. “Wel gaf hij aan dat hij bij een nieuwe stap weer verder wil gaan, maar ik kan nog niets officieels zeggen over de spelers die we volgend seizoen gaan bijstaan. In ieder geval willen we wel uitbreiden richting Spanje, Italië en Frankrijk, dus we zijn druk bezig met mooie nieuwe ontwikkelingen.”

Trainer Dick Advocaat had het afgelopen seizoen veel succes met het middenveldtrio Leroy Fer, Orhan Kökcü en Jens Toornstra. Door het vertrek van Renato Tapia en huurling Oguzhan Özyakup hoopt hij naast Diemers nog een speler te verwelkomen.

Op de website van Tactalyse staan uiterst positieve recensies van onder meer Stefan de Vrij en William Troost-Ekong, maar er worden soms ook vraagtekens geplaatst bij de werkwijze. “Clubs reageren heel verschillend. Sommige geven aan alles zelf te kunnen en andere clubs stimuleren hun spelers juist om in zichzelf te investeren. Wat ik in ieder geval merk is dat men in het buitenland vaak iets ontvankelijker is voor ons gedachtengoed. Hier hebben veel clubs hun eigen videoanalisten. Het verschil is dan dat ik me op één speler richt, terwijl zij zich focussen op het hele team.” Zodoende krijgt een speler volgens Vrielink bij veel clubs slechts een paar fragmenten te zien van cruciale momenten, terwijl hij ook alle keuzes waaruit geen tegengoal kwam onder de loep neemt. “Het gaat erom dat het kán gebeuren. Als jij bijvoorbeeld voor het vrijlopen of een duel niet van tevoren alles scant, verlies je vaak de bal. Als je wel alles in je opneemt, maak je automatisch betere keuzes. Dat is een simpel voorbeeldje, maar het is de basis en vanuit daar gaan we naar wedstrijdsituaties kijken”, legt Vrielink uit.

Hij is van mening dat er bij veel clubs niet voldoende op dat detailniveau wordt geanalyseerd. Niet omdat de trainers en videoanalisten het niet snappen, maar simpelweg omdat de tijd er vaak niet is met een technische staf van vijf a zes man op een spelersgroep van soms wel dertig spelers. Tactalyse heeft en neemt wel de tijd om de speler op detailniveau keer op keer te analyseren en te bespreken met de voetballers die hen in de arm hebben genomen. “Zo helpen we hen om situaties te leren herkennen, zodat ze niet in dezelfde fouten blijven vervallen. Veel mensen denken dat ik me met de tactiek van de coach bemoei, maar wij richten ons alleen op keuzes van een individuele speler binnen de tactiek van de trainer. We leren hen wanneer ze een headcheck moeten doen, helpen hen om bewustere keuzes te maken in verschillende wedstrijdsituaties”, aldus Vrielink. “Dat kan bepalen of jij de top haalt of niet. Er zijn zoveel talenten van achttien, negentien jaar die technisch zo goed zijn, maar op tactisch vlak hard gezegd nog niet alles begrijpen wat er nodig is op topniveau. Ze hebben er heel veel moeite mee om de laatste stap naar het eerste elftal te zetten. Dat heeft in onze ogen heel veel te maken met de tactische keuzes. Op technisch en fysiek vlak zijn ze top, maar het houdt ergens op als je niet goed genoeg snapt wat er om je heen gebeurt.”

Ook Stefan de Vrij van Internazionale laat zich op tactisch gebied onderwijzen door Vrielink (links).

Vrielink heeft momenteel vijf man in dienst en is zoals gezegd bezig met een uitbreiding naar Spanje, Frankrijk en Italië. “In Nederland kennen veel mensen ons en nu willen we de topcompetities bestormen. Ik krijg veel aanvragen uit het buitenland en dan is het een must om spelers in hun eigen taal te kunnen helpen“, meent de ondernemer. “Echt jongen, er is zoveel vraag naar tactiek! Mensen onderschatten hoe belangrijk dat op het hoogste niveau is. Alle jeugdopleidingen in Nederland zijn van een dusdanig goed niveau dat talenten prima in de Eredivisie of de Keuken Kampioen Divisie kunnen komen, maar de laatste stap richting de echte top heeft naast puur talent vooral te maken met de vraag of je inziet wanneer je wel moet dribbelen en wanneer je gewoon simpel af moet spelen of wanneer je wel of niet voor de goal moet opduiken en waarom. Dat zijn cruciale dingen en die vaardigheden zijn enorm gewild in de top”, weet Vrielink. “In de Eredivisie begeleiden we spelers van ongeveer de helft van de clubs en ook in het buitenland groeit de vraag steeds meer. Voor zover ik weet zijn we de enige in Europa die het zo aanpakken, al zijn er wel wat initiatieven die iets soortgelijks opzetten. Prima wat mij betreft, want er zijn voetballers genoeg en de sport wordt er alleen maar beter van als alle spelers betere keuzes gaan maken.”

De 28-jarige Vrielink wil zijn bedrijf in principe over de hele wereld uitbouwen, maar moet toch even slikken als hij een lastig dilemma krijgt voorgeschoteld. “Het is ons doel om spelers wereldwijd te kunnen bedienen, maar ik heb geen idee wat ik zou doen als de KNVB ons bedrijf exclusief in zou willen huren… Poooooh, dat durf ik echt niet te zeggen. Ik weet wel dat ik niet snel voor één club zou kunnen werken of voor één zaakwaarnemer. Zo’n aanbod heb ik wel eens gehad en afgewezen, maar het Nederlands voetbal staat voor mij als fan natuurlijk op nummer 1, dus ik zou me vereerd voelen als wij met Tactalyse gevraagd zouden worden om mee te denken met het jeugdbeleid”, aldus Vrielink. “Ik denk in ieder geval dat het heel goed voor ons voetbal zou zijn als we ons meer zouden toespitsen op tactiek. Je ziet nu steeds meer clubs onderzoeken doen en de sport wordt almaar sneller, dus het maken van snelle keuzes is de toekomst. Ik ben blij dat wij spelers als Diemers en al die anderen daar bij kunnen helpen.”