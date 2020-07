Immobile op weg naar geschiedenisboeken; Ibrahimovic schittert voor Milan

Lazio en AC Milan hebben de voorlaatste wedstrijd van het Serie A-seizoen allebei gewonnen. De Romeinen waren in eigen huis te sterk voor Brescia, mede door een treffer van Ciro Immobile. De spits voerde zijn seizoenstotaal op tot 35 doelpunten en is één treffer verwijderd van een competitierecord. Milan boekte een 1-4 zege op Sampdoria en is daardoor verzekerd van in ieder geval de zesde plaats en de tweede voorronde van de Europa League. Nummer vijf AS Roma, virtueel geplaatst voor de groepsfase, heeft een punt meer en nog een duel tegoed. Zlatan Ibrahimovic was met twee doelpunten en een assist de grote uitblinker voor Milan.

Lazio - Brescia 2-0

Lazio was reeds verzekerd van een plek in de top vier en Champions League-deelname, maar kan nummer drie Atalanta en zelfs nummer twee Internazionale nog passeren. Het moest wel winnen van het reeds gedegradeerde Brescia om dat uitzicht te behouden, met de wedstrijd tussen Atalanta en Inter van donderdag in het vooruitzicht. Bovendien waren de ogen gericht op Immobile, die hard op weg is om topscorer van de Serie A te worden. Bij het eerste doelpunt van Lazio was Immobile echter de aangever: hij combineerde in het strafschopgebied met Joaquín Correa en zag laatstgenoemde van dichtbij afronden na de onderlinge één-twee.

Zeven minuten voor het einde van de wedstrijd sloeg Immobile alsnog toe; ten opzichte van de eerste treffer waren de rollen omgedraaid. De spits dook op voor keeper Lorenzo Andrenacci, nadat hij slim werd gelanceerd door Correa. Hij maakte geen fout en is nog maar één treffer verwijderd van het recordaantal doelpunten in één Serie A-seizoen, dat op naam staat van Gonzalo Higuaín (36 goals voor Napoli in het seizoen 2015/16). Kort daarna maakte Bobby Adekanye zijn entree en de Nederlander stelde Andrenacci nog op de proef, waarna Luis Alberto in de rebound de lat trof. In de blessuretijd trof Immobile de paal, waardoor hij Higuaín nog niet evenaarde.

Sampdoria - AC Milan 1-4

3 minuten en 22 seconden had Zlatan Ibrahimovic nodig om de score te openen in Stadio Luigi Ferraris. Het was zijn snelste doelpunt ooit in de Serie A voor AC Milan. De spits werd nauwelijks gehinderd in het strafschopgebied en kon van dichtbij binnenkoppen, na knap voorbereidend werk van Ante Rebic aan de linkerflank: de Kroaat liet Bartosz Bereszynski zijn hielen zijn en bezorgde Ibrahimovic een afgemeten voorzet. Door zijn treffer werd Ibrahimovic de eerste speler ooit die minstens vijftig keer scoorde in de Serie A voor zowel AC Milan als Internazionale.

Na een halfuur werd een tweede doelpunt van Ibrahimovic ternauwernood voorkomen door Maya Yoshida, terwijl een indraaiende vrije trap van Hakan Çalhanoglu in het zijnet belandde. In de tweede helft stopte Gianluigi Donnarumma een harde vrije trap van Fabio Quagliarella, waarna een grote kopkans in de rebound niet besteed bleek aan Omar Colley. Vervolgens trok Milan de wedstrijd naar zich toe. Een treffer van Hakan Çalhanoglu na voorbereidend werk werd aanvankelijk afgekeurd vanwege een vermeende overtreding op Ronaldo Vieira, maar daar bleek na het bekijken van de videobeelden geen sprake van. Ibrahimovic maakt er 0-3 van toen hij zelf werd bediend door Çalhanoglu.

En wie hebben we daar weer.. ???????? Ibracadabra met zijn 9e prik van het seizoen ????#ZiggoSport #SampdoriaMilan #SerieA pic.twitter.com/LDsklvlKcW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 29, 2020

De overwinning van Milan kwam nooit echt meer in gevaar, maar Sampdoria kreeg twaalf minuten voor tijd wel de kans om de spanning enigszins terug in de wedstrijd te brengen. Een overtreding van Simon Kjaer op Andrea Bertolacci werd bestraft met een penalty en daar ontfermde Gonzalo Maroni zich over. Donnarumma pakte de strafschop echter en de 1-3 van Sampdoria in minuut 87 kwam te laat om een comeback te realiseren; invaller Kristoffer Askildsen was de doelpuntmaker met een prachtig afstandsschot. In de blessuretijd bepaalde Rafael Leão de eindstand met een geplaatst schot in de rechterhoek.