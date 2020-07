Fans van Liverpool maken massaal dezelfde grap na nieuw kapsel Salah

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mohamed Salah heeft afscheid genomen van zijn kenmerkende bos krullen. De aanvaller van Liverpool toont woensdagavond via Instagram trots zijn nieuwe, aanzienlijk kortere coupe. Op sociale media grappen supporters van Liverpool massaal dat Salah in een identiteitscrisis verkeert na het vertrek van zijn goede vriend Dejan Lovren: de verdediger verkaste maandag naar Zenit Sint-Petersburg en zijn vertrek deed Salah veel pijn. Hij nam zelfs een speciale afscheidsboodschap op voor Lovren.

"Ik weet niet hoe ik dit moet zeggen, mijn vriend", zei de Egyptenaar. "Je hebt geen idee hoe ik me nu voel. We gaan je enorm missen, zeker ik. Je bent een geweldige voetballer en een fantastische vriend. Ik mis je enorm. Ik houd zoveel van je", zei Salah onder meer. Lovren zelf zei zijn 'goede vriend' ook te zullen gaan missen. "We hadden iets bijzonders. Maar het is pas het begin van een goede vriendschap, die niet strandt omdat we ver van elkaar verwijderd zullen zijn. Hij weet dat hij me altijd kan bellen, waarvoor ook. Ik ben er altijd voor Mo."