‘Na het zien van die video kreeg ik nóg meer waardering voor Ajax’

Antony meldde zich maandag bij Ajax voor een individuele trainingssessie. Daarna was er tijd voor een interview met Ajax TV. De Braziliaanse vleugelaanvaller heeft enorm veel zin in het avontuur in de Eredivisie, zeker nadat hij de Johan Cruijff ArenA had gezien. Antony, die op 1 augustus aan de groepstrainingen in Amsterdam begint, is tevens diep onder de indruk van welkomsvideo die Ajax voor hem maakte.