TSG Hoffenheim haalt opvolger Alfred Schreuder weg bij Bayern München

Sebastian Hoeness is de nieuwe trainer van TSG Hoffenheim. De Duitse subtopper maakt maandagochtend via de officiële kanalen bekend dat de 38-jarige oefenmeester zich voor drie jaar aan zijn nieuwe werkgever heeft verbonden. Hoeness is de opvolger van Alfred Schreuder, die bijna twee maanden geleden op straat werd gezet.

Hoeness komt over van de reserves van Bayern München, waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd van de 3. Liga. Hoeness was als speler actief in de jeugd van VfB Stuttgart en kwam daarna uit voor de amateurs van Hertha BSC. De voormalige middenvelder droeg ook een seizoen het shirt van Hoffenheim, dat in die tijd nog op het vierde Duitse niveau actief was.

Hoeness zette in 2010 een punt achter zijn loopbaan als speler en was daarna bij RB Leipzig actief als jeugdtrainer. In 2017 volgde de overstap naar Bayern Onder-19 voor de zoon van oud-voetballer Dieter Hoeness annex neef van Bayern-icoon Uli Hoeness en vorig jaar stroomde hij door naar het tweede elftal van de grootmacht uit Beieren. Naast de landstitel kreeg hij in het afgelopen seizoen ook de prijs voor ‘Coach van het Jaar’ uitgereikt.

“Werken bij Hoffenheim is een grote uitdaging, waar ik echt naar uitkijk. De filosofie van de club komt overeen met de manier waarop ik over voetbal denk: aanvallend, dapper, flexibel en altijd actief”, loopt hij vast vooruit op zijn nieuwe avontuur. Hoffenheim eindigde het afgelopen seizoen op de zesde plek in de Bundesliga en is zodoende in de aankomende voetbaljaargang actief in de Europa League.