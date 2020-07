Derksen verrast in VI-rel en wijst naar mogelijke rechtszaak

Johan Derksen lijkt toch weer rekening te houden met Wilfred Genee als presentator van Veronica Inside. De analist ligt samen met René van der Gijp in de clinch met Genee, nadat laatstgenoemde tijdens de racisme-uitzending van het tv-programma op 22 juni zich hard opstelde ten opzichte van Derksen. De oud-voetballer zet de deur voor een nieuwe seizoen van het tv-programma met het trio aan tafel toch op een kier.

RTL Boulevard meldde vorige week dat Derksen onlangs bezoek heeft gekregen van de directie van Talpa om te kijken of de drie tv-persoonlijkheden na de zomerstop met elkaar doorgaan. In gesprek met RTV Rijnmond vertelt de analist dat ook Genee was afgereisd naar Grolloo. Derksen geeft aan dat het nog niet helemaal lekker zit tussen hem en de presentator.

"Ik heb Wilfred en de directie hier op bezoek gehad en er is wat verbetering, maar ik kan niet zeggen dat ik daar glimlachend weer ga zitten. Ik heb mijn bedenkingen. Ik moet even wachten tot mijn vriend Van der Gijp terug is van zijn huwelijksreis. Hij komt woensdag terug van Ibiza en dan gaan we nog een keer met z'n drieën zitten", laat Derksen weten.

"Wij zijn wel van mening dat Wilfred met zijn houding de kant van de vijand kiest. Nederland wordt geterroriseerd door extreme groeperingen en die kijken met een vergrootglas naar ons. Die buiten dat altijd uit, die maken er op social media een rel van. En uitgerekend Wilfred is met die mensen mee gaan zitten lullen. Dat vinden wij wel heel teleurstellend, als je met z'n drieën een programma maakt. Wilfred wilde plotseling politiek correct zijn en het land redden."

"Het is een hele goede presentator, maar af en toe heeft hij zo'n uitglijder. En eerlijk gezegd is dat ons ontzettend in het verkeerde keelgat geschoten. Wij hadden toch niet direct het idee dat we met een recordaantal kijkers (1,7 miljoen kijkers, red.) daar een avondje voor lul hebben gezeten omdat meneer Genee wilde scoren", aldus Derksen, die benadrukt dat er echt heibel is en dat de heren niet acteren.

"John de Mol (baas Talpa, red.) is nog niet uit zijn kast gekomen, maar die kan ook nog uit de kast komen en zeggen: Moet jullie eens goed luisteren, jongens. Jullie hebben nog twee jaar een contract en het interesseert me niets of jullie elkaar aardig vinden. Je gaat er maar zitten, want anders breek je contractbreuk en dan sleep ik je voor de rechter. Hij heeft ook nog wat te zeggen. En wie betaalt, bepaalt. En hij betaalt heel veel, dus hij bepaalt ook heel veel", lacht Derksen.