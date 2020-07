Vrees bij Paris Saint-Germain blijft voortbestaan na ziekenhuisonderzoek

Onderzoek in het ziekenhuis heeft zaterdag nog geen uitsluitsel gegeven over de duur van de afwezigheid van Kylian Mbappé. De sterspeler van Paris Saint-Germain viel vrijdagavond in de finale van de Coupe de France tegen Saint-Étienne uit met een blessure en de vrees is nog altijd dat de aanvaller de hervatting van de Champions League zal moeten missen.

RMC Sport weet zaterdag te melden dat onderzoek in het ziekenhuis in ieder geval heeft uitgewezen dat Mbappé geen breuk of significante schade aan de enkelbanden heeft opgelopen door de harde tackle van Loïc Perrin. Wel is er sprake van een flinke verdraaiing en verstuiking van de enkel, waardoor de komende belangrijke wedstrijden van les Parisiens op de tocht komen te staan.

Mbappé mist in ieder geval de finale van de Coupe de la Ligue tegen Olympique Lyon van aanstaande vrijdag. PSG neemt het vervolgens op 12 augustus in de kwartfinale van de Champions League op tegen Atalanta en het is nog maar zeer de vraag of Mbappé dan in actie kan komen tegen de Italiaanse stuntploeg. Voor PSG vormt dit een nieuwe tegenvaller in het miljardenbal, nadat Neymar in de afgelopen twee seizoenen in de beslissende fase van het toernooi al ontbrak met een blessure.

De ontmoeting met Atalanta zal over één ontmoeting beslist worden en stelt trainer Thomas Tuchel toch al voor een uitdaging. De oefenmeester kan tegen la Dea namelijk ook niet meer beschikken over Edinson Cavani en Thomas Meunier. De twee beschikten over een aflopend contract bij PSG en hebben ervoor gekozen deze verbintenis niet voor korte duur te verlengen.