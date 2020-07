Mbappé deelt verwachting over blessure met president Macron

Paris Saint-Germain veroverde vrijdagavond de Coupe de France, na een 1-0 overwinning op Saint-Étienne in de finale. Na afloop gaat het echter voornamelijk over Kylian Mbappé, die zich met een enkelblessure moest laten wisselen na een harde tackle van Loïc Perrin. Een onderhoud tussen de 21-jarige aanvaller en president Emmanuel Macron zorgt in Frankrijk voor goede hoop dat de blessure relatief meevalt.

Saber Desfarges, journalist voor RMC Sports, meldt dat Mbappé zich in het onderhoud met Macron ‘een stuk minder bezorgd’ toonde dan toen hij in tranen het veld moest verlaten. Het ligt in de lijn met wat er volgens Canal Supporters op televisiebeelden te horen was. Marcon vroeg Mbappé na afloop bij het uitreiken van de medailles wat er aan de hand was en of hij dacht dat zijn enkel gebroken was. “Nee, dat denk ik niet. Het kraakte een beetje”, antwoordde Mbappé op de vraag van de Franse president. Saint-Étienne wenste Mbappé vrijdagavond al een spoedig herstel en die beterschapswens wordt zaterdagochtend door de aanvaller beantwoord op Twitter.

Mbappé kwam na afloop met krukken het veld op en had een brace om zijn enkel. Thomas Tuchel, trainer van PSG, durfde na afloop geen voorspellingen te doen over de ernst van de blessure. “We moeten wachten op de diagnose. Ik heb nog geen nieuws over Mbappé. Iedereen die deze overtreding ziet, maakt zich zorgen. Ik weet niet wat ik moet zeggen”, zo tekenen verschillende Franse media op uit de mond van Tuchel. Mbappé moest zich na een halfuur spelen laten wisselen, terwijl Perrin een rode kaart kreeg.

“We hebben dit seizoen drie keer tegen Saint-Étienne gespeeld en daarin werden drie rode kaarten uitgedeeld. Iedere keer gebeurt dat in de eerste dertig minuten, niet aan het einde van de wedstrijd wanneer ze moe zijn. Ze begonnen nu met Neymar en eindigden met Kylian. Daarnaast kregen wij drie kaarten na de overtreding van Perrin. Dat kan ik niet begrijpen”, verwijst Tuchel naar het opstootje dat na de overtreding op Mbappé volgde, waarvoor onder meer Mitchel Bakker een gele kaart kreeg.

Het is de vraag of Mbappé tijdig fit is voor de ontmoeting met Atalanta in de kwartfinale van de Champions League, die volgende maand op het programma staat. “Mbappé is een geweldige jongen, ik hoop dat het niet serieus is. We willen niet winnen door het ongeluk van anderen. Sterker nog, als je tegen dit soort spelers wint, betekent het resultaat alleen maar meer”, reageert Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini in gesprek met Sky Italia op het nieuws over Mbappé. Zijn ploeg speelde vrijdagavond met 1-1 gelijk tegen AC Milan.