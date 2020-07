Eredivisie 2020/21: Robben begint tegen PSV, Ajax start in Rotterdam

De KNVB heeft het conceptprogramma voor het nieuwe Eredivisie-seizoen 2020/21 bekendgemaakt. De nieuwe jaargang begint op zaterdag 12 september met een wedstrijd om 16.30 uur tussen FC Utrecht en AZ. In de eerste speelronde krijgt FC Groningen bezoek van PSV, terwijl Sparta Rotterdam het op eigen veld opneemt tegen Ajax. Feyenoord start met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Topwedstrijden tussen Ajax, AZ, Feyenoord en PSV vinden pas in 2021 plaats, omdat de kans dan groter is dat de stadions volledig gevuld mogen zijn.

Speelronde 1

12 september 16.30 uur: FC Utrecht - AZ

12 september 18.45 uur: sc Heerenveen - Willem II

12 september 20.00 uur: PEC Zwolle - Feyenoord

12 september 21.00 uur: FC Twente - Fortuna Sittard

13 september 12.15 uur: FC Emmen - VVV-Venlo

13 september 14.30 uur: Heracles Almelo - ADO Den Haag

13 september 14.30 uur: Sparta Rotterdam - Ajax

13 september 16.45 uur: FC Groningen - PSV

13 september 16.45 uur: RKC Waalwijk - Vitesse

De eerste seizoenshelft komt op woensdag 23 december ten einde. De tweede seizoenshelft begint op 9 januari. In het nieuwe kalenderjaar staan alle topwedstrijden op het programma. "We zijn er uiteindelijk in geslaagd om alle topduels, tussen Ajax, AZ, Feyenoord en PSV, zo laat mogelijk in te plannen, wanneer we hopelijk weer in volle stadions kunnen spelen", reageert manager competitiezaken Jan Bluyssen namens de KNVB. "Daarnaast hebben we voorafgaand aan het plannen aan alle clubs gevraagd tegen welke twee tegenstanders ze graag zo laat mogelijk zouden willen spelen. Alle wensen van de clubs in de Eredivisie hebben we kunnen inwilligen."

Programma topwedstrijden Eredivisie:

10 januari: Ajax - PSV

13 januari: PSV - AZ

17 januari: Ajax - Feyenoord

24 januari: Feyenoord - AZ

31 januari: Feyenoord - PSV

31 januari: AZ - Ajax

Speelronde 24: PSV - Ajax

Speelronde 24: AZ - Feyenoord

Speelronde 26: PSV - Feyenoord

Speelronde 27: AZ - PSV

Speelronde 30: Ajax - AZ

Speelronde 32: Feyenoord - Ajax





?? | Om de kans op volle stadions bij topduels en derby's zo groot mogelijk te maken, worden die wedstrijden in 2021 gespeeld.https://t.co/XQVOrOBgPj. pic.twitter.com/zSNCUnTVZr — KNVB (@KNVB) July 22, 2020

Bekijk hier het volledige conceptprogramma van het nieuwe Eredivisie-seizoen