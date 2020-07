‘Overmars gaat akkoord met doorverkooppercentage van vijftien procent’

De negentienjarige Mohammed Kudus is na de Braziliaanse aanvaller Antony de tweede grote aankoop van Ajax voor het nieuwe seizoen. Hoewel de Amsterdammers niet naar buiten brachten welk bedrag wordt betaald aan FC Nordsjaelland, wisten diverse media te melden dat het om een transfersom van minimaal negen miljoen euro gaat. Volgens Deense media is directeur voetbalzaken Marc Overmars daarnaast akkoord gegaan met een doorverkooppercentage.

De Ghanees international, inzetbaar als aanvallende middenvelder, buitenspeler en spits, kost Ajax minimaal negen miljoen euro, een bedrag dat middels bonussen nog verder kan oplopen. FC Nordsjaelland kan nog meer overhouden aan de deal met Ajax vanwege een doorverkooppercentage. Wanneer de Nederlandse topclub Kudus in de toekomst verkoopt, gaat naar verluidt vijftien procent van de totale transfersom naar Nordsjaelland. Kudus heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2025 in de Johan Cruijff ArenA.

Jan Laursen, technisch directeur van de Deense club, is bijzonder tevreden over de deal met Ajax. "Ik heb beloofd dat ik geen details rond de verkoop van Kudus publiekelijk ga bespreken, maar het goede aan deze transfer is dat het sportief interessant is”, laat hij weten in een reactie aan Amtsavis. “Dan komen de financiën vanzelf. Deze opbrengsten kunnen we weer investeren op de plekken waar het nodig is.”

Na het vertrek van Hakim Ziyech naar Chelsea, die voor maximaal 44 miljoen euro is verkocht, werd Antony in huis gehaald. Het Braziliaanse toptalent komt voor minimaal 15,75 miljoen euro en maximaal 21,75 miljoen over van São Paulo. Voordat Kudus werd aangetrokken maakte Ajax de terugkeer van Maarten Stekelenburg bekend. De ervaren doelman komt transfervrij over van Everton.