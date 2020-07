‘PSV hikt aan tegen onbetaalbaar salaris van 5,5 miljoen euro bruto’

PSV heeft zich tot dusver niet geroerd op de transfermarkt en volgens De Telegraaf heeft dat alles te maken met de coronacrisis en het feit dat de transfermarkt maanden op slot zat. Technisch manager John de Jong heeft in kaart gebracht welke spelers hij wil aantrekken. De krant schrijft zaterdag dat het binnenboord houden van de beste spelers topprioriteit is deze zomer. Alleen bij een absoluut topbedrag zal aanvoerder Denzel Dumfries verkocht worden.

PSV deed vooralsnog geen enkele aankoop. De club weet al langere tijd ‘exact de namen en rugnummers van de spelers die het wil hebben, maar de huidige periode heeft ervoor gezorgd dat er concessies moeten worden gedaan aan het wensenlijstje’. Dumfries is gewild en werd reeds gelinkt aan AC Milan. In de wandelgangen werd een transfersom genoemd van vijftien miljoen euro, maar volgens De Telegraaf zal dat bedrag flink moeten worden overstegen wanneer de Oranje-international mag vertrekken.

PSV wil zich versterken in de verdediging en op het middenveld. Daniel Schwaab is vertrokken en Jorrit Hendrix mag weg. De club richt zich in eerste instantie op drie echte versterkingen. Ricardo Rodriguez, die in januari op huurbasis overkwam van AC Milan, staat open voor een langer verblijf. Hij geniet echter ook belangstelling uit andere landen en PSV is niet in staat om zijn salaris op te hoesten. De club is bereid om de transfersom van drie miljoen euro op tafel te leggen, maar het salaris van de Zwitserse verdediger is onbetaalbaar voor de Eindhovenaren. Hij verdient drie miljoen euro netto, wat neerkomt op ongeveer 5,5 miljoen euro bruto. “Dat ligt ver buiten de Eindhovense salarisgrenzen en zal nooit gebeuren”, zo klinkt het.

Mocht Rodriguez niet blijven, dan is het aantrekken van een linksback topprioriteit. Volgens de krant lopen er al langer intensieve contacten voor de posities van centrale verdediger en middenvelder. Het is alleen de grote vraag wanneer en hoe PSV deze transfers gaat realiseren. Door de verkoop van Steven Bergwijn aan Tottenham Hotspur heeft de club wat geld te besteden. Marco van Ginkel is een optie, maar zowel zijn club Chelsea als PSV wil eerst kijken hoe fit hij is door hem wedstrijden te laten spelen bij Chelsea Onder-23.

Behalve Hendrix mag ook Jeroen Zoet vertrekken, terwijl Robbin Ruiter op weg lijkt naar sc Heerenveen. Een andere speler die eventueel kan vertrekken bij PSV is de Portugese buitenspeler Armindo Bruma. Hij werd vorig jaar voor twaalf miljoen euro overgenomen van RB Leipzig, maar heeft niet aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen. “Blijkt een club bereid tussen de vijf en acht miljoen euro neer te tellen, dan zou PSV zijn verlies wel eens kunnen pakken en is de buitenspeler vertrokken”, aldus de krant.