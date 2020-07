‘Mohammed Kudus gaat zich bij Ajax ontwikkelen tot wereldklasseniveau’

Ajax heeft met Mohammed Kudus een speler in huis gehaald die zich kan ontwikkelen tot de wereldtop, zo is althans de overtuiging van Didi Dramani, zijn voormalig jeugdcoach bij FC Nordsjælland. Dramani denkt dat Kudus er goed aan heeft gedaan om voor Ajax te kiezen, een club die de negentienjarige aanvaller zou kunnen gebruiken als springplank.

'Mohammed heeft zich uitstekend ontwikkeld bij Nordsjælland en ik denk dat Ajax de juiste stap is', opent Dramani, net als Kudus afkomstig uit Ghana, op het Ghanese radiostation Happy FM. "Hij koos voor Ajax ondanks verschillende aanbiedingen van andere Europese topclubs. Ajax zal hem bijschaven en voorbereiden op de absolute Europese top."

Dramani heeft veel vertrouwen in Ajax als opleidingsinstituut. "Ajax is al een van de beste clubs in Europa en speelt goed voetbal. Daarnaast staan ze bekend om het ontwikkelen van jonge spelers." De afgelopen dagen verschenen in de media al diverse lovende kritieken over Kudus, Dramani doet daar nog een schepje bovenop. "Hij gaat een speler van wereldklasse worden, mede door de tijd die we hem bij Nordsjælland hebben gegeven."

Eerder sprak Kees Luijckx, die als speler van Sonderjyske en Silkeborg tegenover Kudus stond in de Deense competitie, al positief over de aanwinst van Ajax. “Ik denk dat hij een typische Ajax-speler is, die bij Ajax ook weer veel kan leren, ook van het directe spel", aldus Luijckx, die komend seizoen speelt voor Roda JC Kerkrade. "Want hij is best wel een jongen die de bal lang bij zich houdt. Met het oog op het versnellen van het spel kan hij bij Ajax daardoor nog beter kunnen worden. Hij heeft al op het middenveld gespeeld, aan de buitenkant en in de spits; hij kan eigenlijk alles. Hij is gewoon heel sterk aan de bal, dus ik denk eigenlijk dat hij een middenvelder is. Het is gewoon een genot om naar te kijken. Hij is echt heel goed."