Opmerking over Bergwijn valt verkeerd: ‘Dit vraag je alleen aan mij’

Steven Bergwijn moest woensdagavond tegen Newcastle United in eerste instantie genoegen nemen met een plek op de bank en voor de aanvaller was het de tweede wedstrijd op rij dat hij niet in de basis begon bij Tottenham Hotspur. Als invaller had Bergwijn vervolgens een grote impact door al na drie minuten een doelpunt van Harry Kane voor te bereiden en na afloop van het door the Spurs met 1-3 gewonnen duel was Bergwijn dan ook onderwerp van gesprek.

Een vraag aan manager José Mourinho over wat Bergwijn ‘moet doen om vaker in de basis te mogen beginnen’ tijdens een persmoment viel niet helemaal goed bij de Portugese oefenmeester: “Dit is een vraag die je wel aan mij stelt, maar niet aan Frank Lampard, Jürgen Klopp, Pep (Josep Guardiola, red.). Aan de coaches van alle andere grote clubs met grote spelers. Als Lampard Christian Pulisic opstelt vraag je hem niet waarom hij niet bijvoorbeeld Callum Hudson-Odoi laat spelen. Als Pep deze gozer laat spelen en Bernardo Silva op de bank zet, vraag je nooit naar Bernardo Silva”, reageerde Mourinho geïrriteerd.

Mourinho reageert verbolgen na vraag over opstelling

“Het lijkt erop dat ik de enige ben die vijftien spelers aan de aftrap moet laten verschijnen, of dat ik de enige ben die niet het recht heeft om goede spelers op de bank te houden. Als ik wel met Bergwijn was begonnen, had je me nu gevraagd wat Lucas Moura had moeten doen om in de basis te beginnen, wat Heung-Min Son had moeten doen om in de basis te beginnen.” Volgens Mourinho hoeven zijn spelers helemaal niets ‘speciaals’ te doen om te mogen spelen: “Ze moeten teamspelers zijn en teamspelers zijn spelers die in de basis beginnen, die op de bank plaatsnemen, die een halfuurtje invallen, die een minuut invallen.”

“Hoe vaak heeft Nuno Espírito Santo (manager Wolverhampton Wanderers, red.) Adama Traoré op de bank gehouden om in het laatste halfuur toch nog een wedstrijd te kunnen winnen? Je vraagt Nuno ook niet waarom Traoré op de bank zit en Diogo Jota, Daniel Podence of Leander Dendoncker wel speelt. Dat gebeurt alleen bij mij. Dus hij hoeft verder helemaal niets te doen, hij is een speler van het team. Hij speelt voor Tottenham en als Tottenham het op wil nemen tegen de allerbeste teams, zijn elf goede spelers niet genoeg. Dan hebben we er meer nodig en die hadden we ook op de bank.” Bergwijn kwam sinds zijn winterse overstap van PSV twaalf keer in actie namens Tottenham in de Premier League. Hiervan maakte hij driemaal de negentig minuten vol.