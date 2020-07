Meunier nagelt Leonardo aan de schandpaal in tirade over PSG

Thomas Meunier is bepaald niet te spreken over de handelswijze van Leonardo, technisch directeur van Paris Saint-Germain. Volgens de aanwinst van Borussia Dortmund heeft de bestuurder van PSG verkeerde informatie naar buiten gebracht over de uiteindelijk stukgelopen contractonderhandelingen tussen de Franse grootmacht en Meunier. Ook zijn vertrek uit het Parc des Princes is een pijnlijk verhaal geworden, zo benadrukt de vleugelverdediger.

Meunier tekende een vierjarig contract in Dortmund, maar mocht het seizoen nog wel afmaken in Frankrijk. PSG staat in augustus namelijk tegenover Atalanta in de kwartfinale van de Champions League. De rechtsback zal echter niet meer in actie komen voor de kampioen van afgelopen seizoen. "Leonardo heeft op geen enkel moment rekening gehouden met de overeenkomst met Dortmund, laat staan met wat ik wilde", foetert Meunier in gesprek met het Duitse persbureau DPA. "Als het van hem had afgehangen, had ik praktisch gratis voor PSG gespeeld."

De Dortmund-aankoop ontving een brief van het PSG-bestuur met het verzoek om weg te blijven van de trainingsfaciliteiten van de club, kort nadat hij had gevraagd om mee te kunnen blijven trainen. "Vervolgens werd mij telefonisch meegedeeld dat ik niemands weg nog mocht kruisen, omdat ik bezwarende zaken uit de doeken zou kunnen doen", vervolgt Meunier zijn reconstructie. "Het was een typisch geval van realiteitsverlies. Leonardo vertelde de Franse pers dat ik een contractverlenging afgewezen heb. Ik wil er echter duidelijk op wijzen dat dat niet klopt."

Meunier had naast Dortmund nog meer ijzers in het vuur wat betreft de keuze voor een nieuwe club. "De voorbije maanden toonden verschillende grote ploegen interesse in mij en het kwam tot enkele concrete aanbiedingen. Het ging om clubs uit Spanje, Italië, Engeland en ook Duitsland", verduidelijkt de Belgische rechtsback. "Al voor mijn transfer naar PSG wilde ik de overstap naar Duitsland of Engeland maken. De keuze voor Dortmund was er een van het hart", zo besluit Meunier.