Drager Jadon Sancho-shirt gaat na alle commotie diep door het stof

Rabbi Matondo droeg onlangs tijdens een sessie in de sportschool een shirt van Borussia Dortmund met de naam van goede vriend Jadon Sancho erop, terwijl de aanvaller uit Wales onder contract staat bij aartsrivaal Schalke 04. Met name op de sociale media ontstond nogal wat ophef. ‘Ik word er misselijk van’, schreeft een boze Schalke-fan op Twitter. De schuldbewuste Matondo komt woensdag in het Duits en Engels met welgemeende excuses op de proppen.

"Ik ben teleurgesteld in mijzelf omdat ik iedereen die bij Schalke 04 betrokken is heb laten zitten", zo schrijft Matondo op Twitter. "Ik wil een aantal zaken ophelderen en boven alles mijn excuses aanbieden, met name aan de supporters. Het was absoluut niet mijn intentie om zoveel ophef en pijn te veroorzaken." Matondo omschrijft zichzelf vervolgens als ‘naïef’. "Ik droeg het shirt van mijn boezemvriend Jadon Sancho tijdens een privésessie. Ik droeg het shirt omdat het van Jadon is, het heeft verder niets te maken met Dortmund."

A sincere apology. To @s04 and all the fans. pic.twitter.com/RjUqpPIVFL — Rabbi Matondo (@rabbi_matondo) July 15, 2020

"Ik heb simpelweg niet nagedacht over de consequenties en over hoeveel pijn het bij mensen teweeg zou kunnen brengen", vervolgt Matondo zijn uitleg. "Wat betreft mijn onvolwassenheid kan ik me niet achter excuses verschuilen. Ik wil graag benadrukken dat ik heel veel spijt heb van mijn ondoordachte actie. Er rest mij niets anders doen te beloven dat ik voor honderd procent ben toegewijd aan Schalke 04, dat is ook altijd zo geweest. Mijn liefde voor deze club en mijn ploeggenoten zal nooit verdwijnen", aldus de buitenspeler van die Königsblauen.

De foto van Matondo met een shirt van Sancho werd op Instagram Stories geplaatst door zijn personal trainer, die met de aanvaller aan het werk was in een sportschool in Wales. De veelbesproken foto werd al snel weer verwijderd, maar de ophef was er niet minder om. Onder meer Sky Deutschland kwam met een verhaal over Matondo, die vervolgens op Twitter werd bedolven onder een stroom aan negatieve reacties.