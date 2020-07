Van Wolfswinkel maakt na jaar van rampspoed eerste treffer in 350 dagen

Ricky van Wolfswinkel heeft dinsdagavond zijn rentree bij FC Basel opgeluisterd met zijn eerste doelpunt sinds 30 juli 2019 (destijds trefzeker tegen PSV in de voorronde van de Champions League). De 31-jarige aanvaller kampte de afgelopen weken met een kuitblessure, maar maakte dinsdag tegen FC Zürich weer eens minuten. In het met 4-0 gewonnen competitieduel nam Van Wolfswinkel de derde treffer voor zijn rekening.

Van Wolfswinkel speelde dit seizoen pas negen officiële wedstrijden. In augustus werd bij de spits een hersenaneurysma ontdekt, waaraan hij moest worden geopereerd. Na maandenlang rust te hebben moeten houden, maakte hij in eerste instantie in februari zijn rentree. Daarna werd hij uit voorzorg aan de kant gehouden en na de coronapauze liep hij in de bekerwedstrijd tegen Lausanne Sport een kuitblessure op.

FC Basel stond door doelpunten van Valentin Stocker en Fabian Frei al op een 2-0 voorsprong voor Van Wolfswinkel binnen de lijnen kwam. FC Zürich moest overigens met een gemankeerd elftal aantreden tegen FC Basel, omdat een groot aantal spelers van de A-selectie vanwege verschillende coronagevallen in quarantaine waren geplaatst. Daardoor was ook Mimoun Mahi niet van de partij bij de bezoekers.

Van Wolfswinkel kwam met 64 minuten op de klok binnen de lijnen bij FC Basel en tekende in blessuretijd voor zijn eerste doelpunt in 350 dagen. Frei bepaalde de eindstand uiteindelijk nog op 4-0, waardoor FC Basel nummer twee Young Boys tot op drie punten nadert. Young Boys heeft echter nog wel een wedstrijd tegoed en is op zijn beurt in de achtervolging op koploper FC Sankt Gallen, dat één punt los staat.