‘Barcelona wil toptalent verlossen van uitzichtloze situatie onder Mourinho’

Barcelona heeft navraag gedaan naar de beschikbaarheid van Ryan Sessegnon, zo weet Sky Sports te melden. De Catalanen zouden de twintigjarige vleugelspeler van Tottenham Hotspur al langer in het vizier hebben. De naam van Tanguy Ndombele werd de afgelopen tijd ook meer dan geregeld gelinkt aan Barcelona, maar de Franse middenvelder is na de komst van Miralem Pjanic niet langer in beeld.

Sessegnon had de clubs een jaar geleden voor uitkiezen en scouts van Barcelona zagen de jeugdinternational van Engeland verschillende keren spelen voor Fulham. De vleugelspeler, die op de gehele linkerflank uit de voeten kan, koos voor Tottenham Hotspur en zette zijn handtekening onder een tot medio 2025 lopend contract, maar kwam afgelopen seizoen zowel onder Mauricio Pochettino als diens opvolger José Mourinho relatief weinig aan spelen toe. Voorlopig speelde Sessegnon pas twaalf officiële wedstrijden, al heeft dat ook te maken met een hamstringblessure in het begin van het seizoen.

Sinds de hervatting van het Engelse voetbal na de gedwongen coronapauze speelde Sessegnon echter nog geen minuut en volgens Sky Sports heeft de vleugelspeler er in zijn opinie ‘alles aan gedaan’ om meer speeltijd te verdienen. Barcelona zoekt naar een nieuwe linksback en ziet in Sessegnon een versterking, ondanks dat hij er niet in is geslaagd om een basisplaats bij Tottenham af te dwingen. De Catalanen hebben in gesprekken met the Spurs navraag gedaan naar de beschikbaarheid van Sessegnon.

Barcelona en Tottenham zaten met elkaar om de tafel om te praten over Ndombele, voor wie de Spaanse club Nelson Semedo en Samuel Umtiti in ruil zou willen bieden. Na het binnenhalen van Pjanic, die in ruil voor Arthur Melo overkwam van Juventus, is de Franse middenvelder echter niet langer in beeld. Barcelona had hoe dan ook diep in de buidel moeten tasten, want Tottenham is niet bereid om verlies te lijden op de voor zestig miljoen euro binnengehaalde Ndombele. Ook op Sessegnon, voor wie 27 miljoen werd overgemaakt naar Fulham, wil Tottenham in ieder geval winst maken.