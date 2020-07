‘Feyenoord denkt aan opvallende terugkeer door lange absentie van Malacia’

Feyenoord maakte vorige week bekend dat Tyrell Malacia een operatie moet ondergaan wegens een heupblessure, waardoor de vleugelverdediger in ieder geval de hele voorbereiding aan zich voorbij moet laten gaan. Volgens Voetbal International is Malacia in ieder geval tot de winterstop uit de roulatie en wil trainer Dick Advocaat de linksbackpositie tot zijn terugkeer dubbel bezet zien. Een tijdelijke terugkeer van Calvin Verdonk wordt als een optie genoemd.

Met Ridgeciano Haps heeft Advocaat nog een linksback in zijn selectie en hij mag deze zomer hoe dan ook niet vertrekken. Feyenoord Transfermarkt wist eerder deze week te melden dat Atalanta belangstelling zou hebben voor de 27-jarige vleugelverdediger en Voetbal International schrijft dat Haps de Feyenoorder is naar wie het meest geïnformeerd werd vanuit het buitenland, maar hij zal hoe dan ook in Rotterdam-Zuid moeten blijven. Feyenoord gaat ondertussen op zoek naar een stand-in.

In die zoektocht wordt Calvin Verdonk als optie beschouwd. Het contract van de 23-jarige vleugelverdediger bij Feyenoord liep onlangs af. Verdonk leek een halfjaar geleden op weg naar Los Angeles Galaxy, maar dat ketste af en hij maakte uiteindelijk het seizoen op huurbasis af bij FC Twente. In het jaar dat Verdonk in Enschede speelde, heeft hij zich naar verluidt met 24 optredens in de kijker gespeeld bij verschillende Eredivisie-clubs. Hij zou nu zijn zinnen gezet hebben op een transfer naar het buitenland, maar er wordt benadrukt dat het momenteel een lastige tijd is om een dergelijke stap te maken.

Er wordt gesuggereerd dat Verdonk zichzelf nog minimaal een halfjaar fit kan houden bij Feyenoord, om dan alsnog de stap naar het buitenland te maken. De door de Rotterdammers opgeleide verdediger speelde negentien wedstrijden in de hoofdmacht en werd eerder verhuurd aan NEC Nijmegen en PEC Zwolle. Naast een linksback zoekt Feyenoord ook nog naar een centrumverdediger, als alternatief voor Eric Botteghin. Edgar Ié is in beeld om nog een seizoen te worden gehuurd van Trabzonspor, maar in principe keert hij gewoon terug naar Turkije.