Oefeningen in Jadon Sancho-shirt leiden tot ophef: ‘Ik word er misselijk van’

Rabbi Matondo heeft een slechte beurt gemaakt bij de aanhang van Schalke 04. Op internet circuleert namelijk een foto waarop te zien is dat de aanvaller krachtoefeningen doet in het shirt van aartsrivaal Borussia Dortmund. Op het betreffende shirt prijkt de naam van Jadon Sancho, die in de jeugdopleiding van Manchester City enige tijd samenspeelde met Matondo. Het komt laatstgenoemde op verschillende boze reacties te staan van met name Schalke-fans.

De ophef ontstond toen de personal trainer van Matondo de veelbesproken foto, genomen in een sportschool in Cardiff, op zijn Instagram Stories had geplaatst. Het bericht is inmiddels alweer verwijderd. Onder meer Sky Deutschland schenkt dinsdag aandacht aan de actie van de negentienjarige aanvaller uit Wales. "Hoe zullen die Königsblauen hierop reageren?", zo valt te lezen onder de tweet over Matondo. Een reactie van de clubleiding laat echter nog op zich wachten. Op Twitter reageren verschillende mensen vol afschuw. "Ik word er misselijk van", zo schrijft een gebruiker van het social media-kanaal. Anderen roepen Schalke 04 op om zo snel mogelijk afscheid te nemen van de vleugelaanvaller.

Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo Matondo mit dem BVB-Trikot her. Rabbi Matondo schneidet sich bei den S04-Anhängern tiefer ins eigene Fleisch, als Clemens Tönnies es in der Fleischwaren-Abteilung könnte. Wie sollte Königsblau reagieren? ??#SkyBuli #Matondo pic.twitter.com/vYuDGf04oK — Sky Sport (@SkySportDE) July 14, 2020

Matondo en Sancho zijn goed bevriend en zien elkaar regelmatig in Duitsland, ondanks de rivaliteit tussen Schalke 04 en Dortmund. Eerstgenoemde aanvaller, sinds januari 2019 verbonden aan de club uit Gelsenkirchen, kwam afgelopen seizoen tot 22 wedstrijden in de hoofdmacht, met twee doelpunten als resultaat. Het was desondanks een allesbehalve geslaagd seizoen, want Schalke 04 eindigde in de Bundesliga op een tegenvallende twaalfde plaats.