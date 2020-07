Cristiano Ronaldo deelt én verwijdert beelden van zoon die wet overtreedt

De Portugese politie is een onderzoek gestart naar de tienjarige zoon van Cristiano Ronaldo, zo weten verschillende media in Portugal maandag te melden. Op internet zijn namelijk beelden opgedoken waarop te zien is dat Cristiano Ronaldo Junior zonder begeleiding op een jetski door het water gaat nabij het eiland Madeira, waar de familie van de Juventus-aanvaller vakantie viert. De zoon van de 35-jarige spits heeft hiermee de wet overtreden, zo klinkt het.

De betreffende beelden werden op Instagram geplaatst door tante Elva en later ook gedeeld door Ronaldo zelf. De aanvalsleider van de koploper in de Serie A verwijderde de post echter al snel weer. Desondanks blijft de actie van Ronaldo junior niet zonder gevolgen. De plaatselijke politiechef Guerreiro Cardoso heeft al aan de lokale Portugese krant Expresso laten weten dat er onderzoek wordt gedaan naar de totstandkoming van de beelden. Ook het eventueel uitdelen van een boete wordt serieus overwogen. Om een jetski te besturen is een rijbewijs nodig en dat kunnen alleen volwassenen verkrijgen. De boetes voor het rijden met een jetski zonder rijbewijs variëren in Portugal van 300 tot 3.000 euro.

Op de inmiddels verwijderde beelden is te zien hoe Cristiano Ronaldo Junior een jetski bedient

Een eventuele boete komt terecht bij de familie van Cristianinho, zoals de bijnaam luidt van de pas tienjarige zoon van Ronaldo. Op de beelden is te zien hoe de jongeling nabij de boot van de familie onder meer rondjes maakt met zijn jetski. Hij lijkt het vervoermiddel onder controle te hebben, al is goed te zien dat een familielid op een gegeven moment met een reddingsvest aan het water inspringt. Elva, een zus van Ronaldo, heeft de opname verwijderd, maar op haar Instagram-pagina zijn wel verschillende foto's te zien van het familieuitje op het water.