‘Toen ik bij Cristiano uit huis ging, was ik allergisch geworden voor verlies’

Toen Nani in 2007 arriveerde bij Manchester United, had zijn landgenoot Cristiano Ronaldo er al vier seizoenen opzitten bij de Engelse topclub. Nani blikt tegenover The Players' Tribute terug op zijn periode bij the Red Devils en vertelt met name op mentaal vlak veel te hebben geleerd van Ronaldo.

Dertien jaar geleden was Nani als aanvaller van Sporting Portugal een gewilde speler in Europa. "Ik had nog niet gedacht Manchester United, maar mijn agent, Jorge Mendes, schreef alle geïnteresseerde clubs voor me op en zei: 'Ik denk dat je het beste voor United kan kiezen. Ik heb gesproken met Sir Alex Ferguson (de manager destijds, red.), en hij wil jou ontwikkelen net als hij met Cristiano heeft gedaan.'", aldus Nani. "Voor ik het wist, was ik in Manchester op zoek naar een huis."

"Aanvankelijk was het de bedoeling dat ik eerst in een hotel zou gaan wonen, maar toen vroeg Jorge me: 'Zou je het leuk vinden om bij Cristiano te gaan wonen?' Dus ik trok in bij hem en Anderson, die ook net naar Manchester United was gekomen", vertelt Nani, die in zijn eerste maanden bij United bij Ronaldo bleef wonen. "Cristiano had een zwembad, pingpongtafel, een tennisveld... en elke dag daagden we elkaar uit in een bepaald spel. Cristiano kon verliezen niet accepteren, nooit! Maar dat vonden we geweldig aan hem, en we hebben heel veel van hem geleerd. Tegen de tijd dat Anderson en ik dat huis verlieten, waren we allergisch geworden voor verliezen."

Nani zou uiteindelijk acht jaar in dienst van Manchester United spelen en kwam in 230 officiële duels tot 40 doelpunten. De inmiddels 33-jarige vleugelspits werd in zijn periode in Engeland gevormd als voetballer. "Sir Alex was als een vader voor me. Jongens als Rio Ferdinand en Ryan Giggs hebben me zoveel goed advies gegeven. En ik ben vrienden geworden met Antonio Valencia, Fabio, Cristiano, Anderson en vele anderen." Sinds vorig jaar speelt Nani voor Orlando City in de Major League Soccer. Donderdag scoorde de Portugees in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen staatgenoot FC Inter Miami (2-1 winst).