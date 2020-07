Zidane onder de indruk: ‘Hij heeft een enorme invloed op deze titelrace’

Thibaut Courtois speelt een belangrijke rol in de race om de Spaanse landstitel, benadrukt Zinédine Zidane. Real Madrid zegevierde vrijdag met 2-0 over Deportivo Alavés en de doelman hield voor de vijfde keer op rij de nul in een competitiewedstrijd. Het is zelfs voor het eerst sinds 1987/88 dat een doelman van de Koninklijke in één LaLiga-seizoen in minimaal achttien competitieduels géén tegentreffer om de oren kreeg.

“De invloed van Thibaut op onze resultaten is erg groot. Wat hij elke wedstrijd weer doet, is echt fenomenaal. Hij heeft een enorme invloed op deze titelrace”, erkende Zidane na alweer de achtste competitiezege van Real Madrid op rij. Met nog drie duels te gaan bedraagt de voorsprong op Barcelona vier punten. “Als we het over verdedigen hebben, dan gaat dat iedereen in het elftal aan. Maar Thibaut voorkwam weer twee of drie doelpunten met zijn reddingen en dat is cruciaal gebleken.”

“Zijn inbreng is echt heel belangrijk. We moeten op deze voet doorgaan”, benadrukte Zidane. Sinds de hervatting van LaLiga na de coronacrisis kreeg de koploper van LaLiga slechts twee doelpunten tegen. Courtois kan zelf in de eerstvolgende competitiewedstrijd in en tegen Granada, maandagavond vanaf 22.00 uur, een persoonlijk record breken. Hij heeft nu al 457 minuten geen doelpunt tegengekregen en zijn record staat op 535 minuten.

Real Madrid speelt verder nog thuis tegen Villarreal en uit tegen Leganés. Het moet heel raar lopen wil Courtois dit seizoen geen beslag leggen op de Trofeo Zamora, de prijs voor de beste keeper van het seizoen. Het moyenne van de Belgisch international staat op 0.56 en daarmee heeft hij een ruime voorsprong op de nummers twee en drie: Jan Oblak (0.75) en Unai Simón (0.84), die beiden 26 tegendoelpunten om de oren kregen.