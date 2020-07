FC Twente pakt door en haalt Václav Cerny naar Enschede

Václav Cerny draagt komend seizoen het shirt van FC Twente, zo heeft de club maandagochtend wereldkundig gemaakt. De Tukkers huren de Tsjechische buitenspeler voor een jaar van de Domstedelingen zonder optie tot koop. "Voor Václav is het in deze fase van zijn loopbaan erg belangrijk om speelminuten te maken in de Eredivisie. De kans daarop is voor hem nu groter bij FC Twente, dan bij FC Utrecht”, stelt technisch directeur Jordy Zuidam op de website van FC Utrecht.

Technisch directeur Jan Streuer kreeg Cerny vorig seizoen al in het vizier. Hij bekeek regelmatig de trainingen van FC Utrecht. “En dan viel me altijd op hoe goed Cerny kan voetballen”, zei hij afgelopen week tegenover TC Tubantia. “Hij is technisch en explosief en kan op de beide vleugels uit de voeten.” In Enschede komt Cerny weer samen te werken met Andries Ulderink. De assistent-trainer van Twente was eerder werkzaam bij Jong Ajax. Cerny staat maandag voor het eerst op het trainingsveld bij Twente.

“Ik ben heel blij met FC Twente, ik wil hier vechten voor een plek", reageert Cerny op de website van zijn nieuwe club. "Ik heb een fijn gesprek gehad met trainer Ron Jans, dat gaf vertrouwen. Ik ken FC Twente goed, ik ben immers al zes jaar in Nederland. Mijn eerste goal in de Eredivisie maakte ik tegen FC Twente, dat was voor mij persoonlijk een bijzonder moment. De club heeft een prachtig stadion met een geweldige sfeer. Grote spelers hebben hier gespeeld. Ik heb er heel veel zin in. ”

Cerny kwam op vijftienjarige leeftijd terecht in de jeugdopleiding van Ajax. Hij werd gezien als groot talent, maar heeft de hoge verwachtingen niet waar kunnen maken. Een grote doorbraak in de hoofdmacht bleef uit, mede door een zware knieblessure. Vorig jaar maakte hij voor 900.000 euro de overstap naar de Domstad. Onder trainer John van den Brom kwam hij amper aan de bak. “Utrecht had ook wel erg veel aanvallers”, weet Streuer. “Václav is een gevoelige jongen, die vertrouwen nodig heeft. Wij denken dat wij een staf hebben die hem weet te prikkelen.”

Cerny is de versterking van Twente deze transferperiode. Eerder haalde Streuer de talentvolle linksback Gijs Smal naar de Grolsch Veste. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger komt transfervrij over van FC Volendam. Achter de schermen werkt de technich directeur nog aan de komst van Karim El Ahmadi en Nathangelo Markelo. Laatstgenoemde speelt bij Everton en komt naar verwachting op huurbasis naar Twente. Wout Brama heeft zijn aflopende contract met een jaar verlengd.