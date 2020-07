Tottenham levert met én zonder Steven Bergwijn abominabele prestatie

Tottenham Hotspur is donderdagavond niet verder gekomen dan een teleurstellend 0-0 gelijkspel bij Bournemouth. De ploeg van manager José Mourinho speelde dramatisch en wist geen enkele poging op doel te produceren. The Spurs mochten van geluk spreken dat twee doelpunten van Bournemouth in de slotfase afgekeurd werden. In het andere duel deelden Everton en Southampton de punten: 1-1.

Bournemouth - Tottenham Hotspur 0-0

Steven Bergwijn kreeg van Mourinho na zijn korte invalbeurt tegen Everton (1-0) weer eens een basisplaats. De 21-jarige vleugelspits kon vanaf zijn geliefde linkerkant echter weinig potten breken en werd in de rust gewisseld voor Heung-Min Son. Mourinho had echter ook zijn aanvalspartner Erik Lamela kunnen wisselen, die evenmin in het stuk voor kwam. Tottenham creëerde in de eerste helft zo goed als niets, maar had in de vijfde minuut wel een penalty kunnen krijgen, nadat Lamela en Harry Kane bij een hoekschop onderuit werden getrokken.

De thuisploeg had ook moeite om kansen te creëren, maar stichtte met een kopbal van Jefferson Lerma en een laag schot van Junior Stanislas in ieder geval enig gevaar in de eerste 45 minuten. Ook in de tweede helft wisten the Spurs, met Son en Tanguy Ndombele in het elftal, geen moment te overtuigen. Het meest dreigend werden de hoofdstedelingen nog via een harde vrije trap van Kane, die door de muur werd geblokt. Bournemouth had in de slotfase pech dat liefst twee doelpunten afgekeurd werden. Eerst kopte Joshua King binnen, maar had scheidsrechter Paul Tierney al gefloten voor een vrije trap voor nota bene Bournemouth. Daarna scoorde Callum Wilson schitterend uit een omhaal, maar zag de VAR dat de bal via de arm van King binnen was gegaan. In blessuretijd kreeg Wilson een nieuwe grote kans, ditmaal was Tottenham-doelman Hugo Lloris snel uit zijn doel om schitterend te redden.

Everton - Southampton 1-1

Southampton had in de eerste helft duidelijk het beste van het spel en dat leverde ook diverse kansen op. In de 28ste minuut kregen de bezoekers de beste daarvan, toen James Ward-Prowse in de zestien naar de vlakte ging na een lichte charge van André Gomes. De 25-jarige middenvelder ging zelf achter de bal staan, maar schoot de bal op de lat. Drie minuten later wist Southampton alsnog te scoren. Stuart Armstrong dreigde vanaf de rand van de zestien te gaan schieten maar had in plaats daarvan een subtiele steekbal in huis op Danny Ings, die doelman Jordan Pickford uitkapte en binnen tikte: 0-1. Richarlison zette Everton op slag van rust weer op gelijke hoogte, door een crossbal van linksback Lucas Digne perfect te controleren en de bal vervolgens over de uitgekomen goalie Alex McCarthy te knallen. In de tweede helft waren de kansen een stuk schaarser; Dominic Calvert-Lewin kreeg namens Everton nog de beste, maar raakte de bal volledig verkeerd.