Van Persie verrast en negeert Messi en Ronaldo bij top drie Ballon d'Or

Robin van Persie zet Lionel Messi en Cristiano Ronaldo niet in zijn top drie voor de Ballon d'Or 2020. Vanaf 2008 heeft geen enkele andere voetballer dan Messi of Ronaldo de prestigieuze prijs gewonnen (behalve Luka Modric in 2018). De voormalig spits van Feyenoord, Arsenal, Manchester United, Fenerbahçe en het Nederlands elftal vindt dat er dit jaar geen plaats is voor Messi en Ronaldo.

BT Sport, de tv-zender die Van Persie in dienst heeft als analist, vraagt op Twitter welke spelers de top drie van de Ballon d'Or van 2020 vormen als er nu gekozen zou moeten worden. Van Persie negeert de aanvallers van Barcelona en Juventus in zijn lijst. De topscorer van Oranje stelt dat Robert Lewandowski moet winnen, terwijl Kevin de Bruyne en Sadio Mané op plekken twee en drie terechtkomen.

Lewandowski kent een zeer succesvol jaar bij Bayern München. De spits staat dit seizoen op 51 doelpunten en 6 assists in 43 wedstrijden in alle competities, won met zijn club de nationale dubbel en maakt ook nog kans op de Champions League. De Bruyne, die met Manchester City afkoerst op een tweede plek in de Premier League, produceerde dit seizoen 13 goals en 21 assists in 42 wedstrijden. Mané, die met Liverpool de landstitel pakte, kwam tot op heden tot 20 doelpunten en 12 assists in 43 duels.