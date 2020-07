Manchester City geeft ware voetbalshow weg tegen belabberd Newcastle

Manchester City heeft zich woensdag uitstekend herpakt na de frustrerende nederlaag bij Southampton (1-0) afgelopen zondag. De manschappen van manager Josep Guardiola stuurden Newcastle United negentig minuten lang van het kastje naar de muur; de eindstand van 5-0 was zelfs een magere afspiegeling van de verhoudingen op het veld. Verder verloor West Ham United thuis verrassend van Burnley (0-1), waardoor de Londenaren nog altijd moeten vrezen voor degradatie. West Ham staat met een wedstrijd meer gespeeld vier punten boven de streep.

Manchester City - Newcastle United 5-0

Guardiola wijzigde zijn elftal tegen Newcastle United op vijf plekken, maar dat was aan het flitsende spel van the Citizens niet af te zien. Al in de tiende minuut stuurde linksback Oleksandr Zinchenko ploeggenoot David Silva diep op de linkerflank, waarna de aanvoerder Gabriel Jesus met een lage voorzet in stelling bracht: 1-0. Vrij snel daarna maakte City op vergelijkbare manier de tweede van de avond. Ditmaal haalde Kevin De Bruyne op de linkerkant de achterlijn en mocht Riyad Mahrez het karwei na een lage assist eenvoudig afronden: 2-0. Newcastle had in de eerste helft niets te vertellen, maar wist met die score ondanks diverse levensgrote kansen voor City de rust te halen.

Ook na rust bleef de thuisploeg de aanval zoeken, en nadat Phil Foden nog een enorme kans om zeep hielp, was het in de 58ste minuut opnieuw raak. Gabriel Jesus zette een een-twee op met Foden en dribbelde dreigend de zestien van Newcastle binnen. In een poging de bal te onderscheppen schoot Newcastle-verdediger Federico Fernández de bal vervolgens in eigen doel: 3-0. Zeven minuten later was het opnieuw raak voor het elftal uit Manchester. Iedereen leek ervan uit te gaan dat De Bruyne als vaste nemer de vrije trap voor City zou gaan nemen, totdat David Silva als een duveltje uit een doosje de bal met links in de kruising krulde: 4-0. In de blessuretijd werd het nog 5-0, toen David Silva de bal in de zestien breed legde naar invaller Raheem Sterling, die rustig kon binnen tikken.

Sheffield United - Wolverhampton Wanderers 1-0

De teams van Chris Wilder en Nuno Espirito Santo waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd. Rui Patricio redde goed op een kopbal van Oliver McBurnie, terwijl de lat een doelpunt van Rubén Neves uit een vrije trap in de weg stond. Ook na rust, toen het spel over en weer ging, kwam het scorebord maar niet in beweging. Richairo Zivkovic deed bij the Blades de laatste twintig minuten mee en het was uiteindelijk John Egan die de bal in de derde minuut van de extra tijd binnenkopte. Door de zege gaat Sheffield United over Arsenal heen, 51 om 50, en nadert men Wolverhampton Wanderers, 52 punten, tot op één punt. Zaterdag wacht een thuisduel met Chelsea. Voor the Wolves staat een dag later de visite van Everton aan Molineux op het programma.

West Ham United - Burnley 0-1

De ruststand was een hard gelag voor de thuisploeg, die vier goede kansen op een doelpunt kreeg. Nick Pope had echter antwoord op elke poging van Tomas Soucek, Andriy Yarmolenko en Michail Antonio en laatstgenoemde trof ook nog eens de paal. Burnley, met Erik Pieters als linkermiddenvelder, kwam dankzij een rake kopbal van Jay Rodriguez via de onderkant van de lat op 0-1, tegen de verhouding in. Dat bleek uiteindelijk ook de winnende treffer te zijn in het London Stadium. Burnley komt op één punt van nummer acht Arsenal en houdt hoop op Europees voetbal. West Ham staat, met een duel méér, slechts vier punten boven de rode streep en speelt komend weekeinde bij hekkensluiter Norwich City.