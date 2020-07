Driessen noemt rentree Sneijder ‘desastreus’ voor Eredivisie

Wesley Sneijder denkt na aandringen van een aantal FC Utrecht-supporters serieus na over een rentree in de Eredivisie. Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, vindt dit om meerdere redenen geen goed idee. In zijn column in de krant wijst hij onder meer naar het overgewicht van de recordinternational en de ambities van de club om een aanval te doen op de top drie van de Eredivisie. “Een rentree van Sneijder is leuk, commercieel aantrekkelijk, maar zou voor de sportieve geloofwaardigheid van de Eredivisie desastreus zijn”, aldus Driessen.

Driessen noemt de eventuele terugkeer van Sneijder in de Eredivisie een ‘onzalig plan’. “Besluit de Eredivisie komend seizoen op een half veld te gaan voetballen, dan moet Wesley Sneijder direct de sportschool in om de overtollige kilo’s eraf te trainen. Vanaf 12 september spelen ze bij FC Utrecht echter op een veld met afmetingen van 100 bij 50 meter en hebben ze het plan opgevat de aanval op de topdrie in te zetten. Daarom kan er geen plaats zijn voor de inmiddels 36-jarige Sneijder als voetballer.” Waar de terugkeer van Arjen Robben bij FC Groningen door Driessen gezien wordt als een positief signaal voor de status van de competitie, denkt hij daar bij een rentree van Sneijder anders over. “Zelfs als het iemand betreft met de intrinsieke kwaliteiten van Sneijder.”

Driessen vindt Sneijder in zijn biografie ‘eerlijk over zichzelf en bijzonder zelfkritisch’. “Die eigenschappen moet hij opnieuw tonen en niet meegaan in de waan van de dag. De supporters van de Utrechtse harde kern, die hem nu proberen over te halen, zullen Sneijder uitkotsen als hij twee wedstrijden niet levert”, stelt Driessen, die het ‘onbegrijpelijk’ vindt dat technisch directeur Jordy Zuidam en trainer John van den Brom niet direct afstand hebben genomen van de ‘opportunistische’ gedachte van Sneijder. “Je gaat oprecht twijfelen aan hun capaciteiten in de rol die ze bij FC Utrecht vertolken, als ze serieus met de terugkeer van een 36-jarige aan de slag gaan. Wees eerlijk naar jezelf, je achterban en Sneijder in plaats van mee te gaan met supportersgedram en je te laten leiden door commerciële motieven.”

“Wees bij afwijzing van dit stompzinnige idee niet bang voor Sneijder, want als iemand bestand is tegen de harde werkelijkheid en waarheid is het de kleine Utrechter. Zo bewees hij altijd in zijn carrière als speler”, vervolgt Driessen. “Het valt te hopen dat het bij iedereen bij FC Utrecht – toch gezien als serieuze club – even in het bolletje is geschoten vanwege de festiviteiten ter ere van het vijftigjarige bestaan van de club. Het zou wat zijn als juist bij deze mijlpaal de slechtste beslissing van een halve eeuw FC Utrecht wordt genomen.” Driessen vindt dat Utrecht overigens wel in zee moet gaan met Sneijder. Hij denkt dat de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Galatasaray op een andere manier van grote waarde kan zijn voor de club. “Als hij fysiek in orde is, kan Sneijder zich als non-playing selectielid op het trainingsveld bewegen tussen de spelers en tegelijk de verbinding zijn naar de technische staf. Het staat namelijk buiten kijf dat Sneijder met al zijn ervaring spelers en staf op het niveau FC Utrecht iets te bieden heeft.”