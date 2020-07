Che Adams velt City met wonderschone eerste Premier League-treffer

Manchester City heeft de ruime zege op Liverpool van afgelopen week geen passend vervolg weten te geven op bezoek bij Southampton. De middenmoter wist zondagavond in het eigen St. Mary’s Stadium met 1-0 te winnen, dankzij een doelpunt van Che Adams na een kwartier spelen. Het betekende de eerste Premier League-treffer voor de 23-jarige spits, die Manchester City-doelman Ederson Moraes van grote afstand wist te verschalken.

Manchester City veegde afgelopen donderdag nog de vloer aan met kersvers kampioen Liverpool en won in eigen stadion met 4-0. Het bezoek aan middenmoter Southampton verliep echter aanmerkelijk moeizamer, want al na zestien minuten spelen stond er een voorsprong voor the Saints op het scorebord. Oleksandr Zinchenko verloor de bal op het middenveld, waarna Adams in balbezit kwam. De vorige zomer van Birmingham City overgekomen spits speelde tegen Manchester City zijn 25e Premier League-wedstrijd en kwam in de 24 voorgaande duels niet tot scoren, maar deed dat wél tegen de nummer twee van de Premier League op wonderschone wijze.

Je gelooft NOOIT wat Che Adams bedenkt als Oleksandr Zinchenko HIER de bal verliest! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 5 juli 2020

Nadat Adams de bal oppikte en Ederson ver voor zijn doel zag staan, plaatste hij de bal van grote afstand in het doel. Manchester City probeerde zich te herstellen van de vroege tegentreffer en kreeg na een halfuur spelen een reeks mogelijkheden: Fernandinho raakte de paal, David Silva zag zijn kopbal gepakt worden door doelman Alex McCarthy en Raheem Sterling schoot naast in kansrijke positie. Na rust bleven the Citizens nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, terwijl Southampton vooral probeerde om tegen te houden.

Kansen voor Aymeric Laporte, Gabriel Jesus en David Silva leverden vroeg in de tweede helft geen doelpunt op. Manchester City bleef na rust nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar zag een kwartier voor tijd bijna de marge verdubbeld worden via Stuart Armstrong. Manchester City-manager Josep Guardiola bracht in de slotfase Kevin De Bruyne en Phil Foden nog binnen de lijnen, maar dat mocht niet meer baten voor de bezoekers. Southampton behield met hangen en wurgen de minimale marge en boekte daarmee pas zijn vijfde Premier League-thuiszege van het seizoen. Manchester City verloor voor het eerst sinds 2015 voor de derde keer op rij een uitwedstrijd.