Dringend advies Kenneth Perez aan Wesley Sneijder tijdens FOX-uitzending

Kenneth Perez gelooft absoluut niet in een rentree van Wesley Sneijder in de Eredivisie bij FC Utrecht. De oud-middenvelder werd afgelopen week door een groep fans van de Domstedelingen gevraagd om voor hun club te gaan spelen. Ze zochten de voormalig Oranje-international op met onder meer een spandoek en vuurwerk. Het nieuws over Sneijder volgde enkele dagen nadat generatiegenoot Arjen Robben bekendmaakte dat hij de intentie heeft om komend seizoen weer voor zijn jeugdliefde FC Groningen te gaan spelen.

“Waarom besteden we hier aandacht aan?”, vroeg Perez zich zaterdagavond openlijk af bij FOX Sports. “Dit is toch de categorie…” Jan-Joost van Gangelen deed een suggestie: “Doe even normaal?” Perez: “Ja, dit is totaal geen serieus item.” Van Gangelen: ‘Het is geen RTL Boulevard.” Perez: “Waarom ik heel blij voor Wesley ben, is omdat hij nu heeft ingezien dat hij moet gaan sporten en fit worden. Hij heeft na zijn loopbaan ervan genoten. En dat zie je ook aan hem. Hij is veel voller dan hij ooit was.”

“Maar ook voor zijn gezondheid. Als hij nu zegt dat hij wil gaan sporten en fit worden, los van deze onzin, dat vind ik geweldig.” De eveneens aanwezige Arnold Bruggink wees Perez erop dat Sneijder de recordinternational van het Nederlands elftal is. Perez ging er desondanks niet in mee. “Er zijn alleen wat supporters die hebben gezegd: ‘Hé Wesley, kom weer voetballen’. Hij moet het ook niet serieus overwegen als hij er op dit moment zo aan toe is. Het is totaal niet realistisch, een non-verhaal.”

Willem Janssen: ‘Volgens mij is Wesley definitief gestopt'

Als geboren Utrechter kwam Sneijder nooit uit voor FC Utrecht. Hij begon zijn loopbaan bij Ajax en speelde verder voor Real Madrid, Internazionale, Galatasaray, OGC Nice, Al-Gharafa en het Nederlands elftal. “We hebben altijd goed contact gehad en daarbij is ook een rentree ter sprake gekomen", beaamde technisch directeur Jordy Zuidam vrijdag in gesprek met NU.nl. "Hij neemt de tijd om na te denken of hij het echt wil en of hij ervan overtuigd is dat hij weer topfit kan worden. Een gedreven en topfitte Sneijder is heel interessant voor FC Utrecht.”

Sneijder vertelde afgelopen week aan de GYGS Podcast dat hij binnen drie maanden fit kan zijn. “Ik was er wel door geraakt en dat heeft me getriggerd, maar er komt natuurlijk wel meer bij kijken dan alleen dat”, besefte hij. “Het is niet zo dat ik even de knop omzet, ga trainen en weer kan voetballen. Maar het is een fantastische actie van de supporters en ik zeg altijd dat je nooit weet hoe de toekomst zal gaan.”

In de uitzending van Paniekvoetbal bij Ziggo Sport van afgelopen week noemde Jack van Gelder de verhalen over een rentree 'lachwekkend'. “Als er nou iemand is die de laatste tijd geen discipline heeft getoond, dan is het Wesley wel. Het lijkt alsof hij denkt dat hij weer fit is, nu hij een boek heeft uitgegeven”, stelde de sportverslaggever, die de vergelijking trok met spelers als Robben, Robin van Persie, Dirk Kuyt en Frank Rijkaard, die ook als dertigers terugkeerden in Nederland. “Bij hen vond ik het leuk dat ze terugkeerden bij hun club, naar hun roots. Met alle respect, maar Sneijder heeft niets met Utrecht.”