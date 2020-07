Doek valt voor Lazio op avond met gemengde gevoelens voor Ibrahimovic

Lazio lijkt zaterdag definitief afgehaakt in de strijd om het kampioenschap in de Serie A. Het elftal van trainer Simone Inzaghi ging in eigen huis pijnlijk onderuit tegen AC Milan (0-3) en heeft nu zeven punten achterstand op koploper Juventus. Bij de Milanezen maakte Zlatan Ibrahimovic zijn eerste doelpunt in vier maanden, door een penalty met enig fortuin binnen te schieten.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd viel vrijwel uit het niets. Geen van beide ploegen had nog iets gecreëerd, totdat Ibrahimovic na een minuut of 25 Hakan Calhanoglu aan het dribbelen zette. De 26-jarige Turk waagde vanaf de rand van de zestien een poging en zag de bal via een carambole met enig fortuin in de kruising vliegen: 0-1. Milan had geluk dat een ongelukkige handsbal van Stefan Radu, die een voorzet van Alexis Saelemaekers op de hand kreeg, even later een penalty opleverde. Thomas Strakosha dacht de strafschop van Ibrahimovic te keren, maar zag de bal na zijn reflex tot zijn grote teleurstelling tergend langzaam over de doellijn rollen: 0-2.

Ibrahimovic leek zich aan het einde van de eerste helft te verstappen en liet zich in de rust vervangen. Aan de zijde van Lazio viel Bobby Adekanye direct na rust in, om landgenoot Djavan Anderson in de 67ste minuut eveneens te zien invallen. Even daarvoor maakte Manuel Lazzari een counter af namens de Romeinen, maar de middenvelder deed dat vanuit buitenspelpositie en werd teruggefloten.

Kort daarna vond Giacomo Bonaventura aan de andere kant van het veld met een bekeken passje invaller Ante Rebic, die rustig aannam en de bal in de verre hoek plaatste: 0-3. In de slotfase had Theo Hernández het nog erger kunnen maken voor Lazio, maar de linkervleugelverdediger van AC Milan slaagde erin voor open doel naast te punteren.