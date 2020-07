Mason Greenwood schittert in doelpuntenfestijn van Manchester United

Manchester United staat in ieder geval enkele uren in de top vier van de Premier League. Het team van Ole Gunnar Solskjaer maakte zaterdag korte metten met degradatiekandidaat Bournemouth, dat Old Trafford met een 5-2 nederlaag verliet. Mason Greenwood maakte twee schitterende treffers en Bruno Fernandes was goed voor twee assists én de 5-2. Door de zege heeft Manchester United nu één punt meer dan Chelsea, dat zaterdagavond thuis tegen Watford speelt. Nummer drie Leicester City deed tegelijkertijd eveneens goede zaken door in eigen huis van Crystal Palace te winnen: 3-0.

Manchester United - Bournemouth 5-2

Hoewel het team van Solskjaer in defensief opzicht een weifelende indruk maakte, zag het er na de eerste 45 minuten toch goed uit voor de thuisploeg. Na een kwartier kwam Bournemouth, met Nathan Aké in de basis, op 0-1: Junior Stanislas poortte Harry Maguire op simpele wijze en verschalkte David de Gea van dichtbij. Manchester United, dat al sinds 22 januari niet meer heeft verloren, stelde echter in het laatste kwartier voor rust orde op zaken. Op aangeven van Bruno Fernandes schoot Greenwood de 1-1 diagonaal binnen en Marcus Rashford tekende niet veel later voor de 2-1: hij benutte een strafschop na een handsbal van Adam Smith. Het laatste wapenfeit in de eerste helft mocht er absoluut zijn. Anthony Martial kreeg de bal van Fernandes, maakte ruimte voor een schot en mikte de bal fraai in de verste bovenhoek: 3-1.

Manchester United begon niet goed aan de tweede helft. Na een slechte pass van Nemanja Matic maakte Eric Bailly uiteindelijk hands en het was Joshua King die vanaf elf meter de 3-2 achter De Gea schoot. Eén minuut eerder was Bournemouth al dichtbij een doelpunt geweest toen de ingevallen Arnaut Danjuma van dichtbij de paal had geraakt. De Nederlander vond in de 51e minuut wél het doel, maar de scheidsrechterlijke leiding constateerde buitenspel. Een cruciaal momentt, daar Greenwood drie minuten later een goede individuele actie met een schitterende inzet in de linkerbovenhoek afrondde: 4-2.

Een fraaie vrije trap van Fernandes betekende na een uur spelen ook nog eens de 5-2: Aaron Ramsdale had geen antwoord op de uitstekende trap van de Portugees. Het bleek uiteindelijk ook de laatste treffer van de middag. Een doelpunt van Rashford werd wegens buitenspel afgekeurd en een inzet van invaller Odion Ighalo ging nipt naast. Manchester United speelt komende donderdag uit tegen een andere degradatiekandidaat: Aston Villa. Bournemouth, dat evenveel punten als the Villans heeft, hoopt dezelfde dag minimaal een punt over te houden aan de visite van Tottenham Hotspur.

Leicester City - Crystal Palace 3-0

Niet voor de eerste keer had het team van Brendan Rodgers moeite om het doel te vinden. Leicester City kwam in de eerste helft niet verder dan een inzet van James Justin van afstand op de lat. Een vrije trap van Luka Milovojevic was de beste kans van Crystal Palace in de eerste helft: de inzet ging maar net naast de paal. Vier minuten na rust sloeg Leicester City toe: na een lage pass van Youri Tielemans vanaf links profiteerde Kelechi Iheanacho van een twijfelmoment bij Vicente Guiata. Een kwartier voor tijd gleed Mamadou Sakho in zijn eigen strafschopgebied onderuit en tekende Jamie Vardy op aangeven van Harvey Barnes voor zijn honderdste Premier League-goal: 2-0. De topscorer was in de extra tijd ook nog het eindstation van een goede counteraanval: 3-0. Jaïro Riedewald werd bij de bezoekers na een uur vervangen; Patrick van Aanholt werd vlak voor tijd gewisseld.