‘Zlatan Ibrahimovic vertrekt bij AC Milan en maakt volgende club bekend’

Zlatan Ibrahimovic is aan zijn laatste maanden bezig bij AC MIlan, zo meldt Sky Italia. De centrumspits, die in oktober 39 jaar wordt, denkt nog niet aan stoppen en wil zijn loopbaan volgens het Italiaanse tv-station een vervolg geven bij Hammarby IF.

De verwachting is dat Ibrahimovic zich vanaf 31 augustus aansluit bij de Zweedse club, waarvan hij deels eigenaar is. De ervaren aanvaller beschikt bij AC Milan over een aflopend contract, dat door de coronacrisis met twee maanden is verlengd. Ibrahimovic wil daarna terugkeren naar zijn thuisland bij Hammarby. Gedurende de crisis dook Ibra ook al op bij de huidige nummer negen van de Zweedse competitie, om daar zijn conditie op peil te houden.

Ibrahimovic moest door een kuitblessure de eerste drie wedstrijden na de hervatting van het Italiaanse voetbal aan zich voorbij laten gaan. Woendagavond maakte de Zweeds recordtopscorer aller tijden tegen SPAL (2-2) zijn rentree, door 26 minuten voor tijd in te vallen voor Ante Rebic. Ibrahimovic keerde in januari terug bij AC Milan en speelde sindsdien elf wedstrijden voor i Rossoneri, waarin hij vier keer scoorde en één assist gaf.