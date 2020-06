Cillessen ziet voor tweede keer in een seizoen trainer ontslagen worden

Albert Celades is niet langer trainer van Valencia. De Spaanse club meldt maandagavond dat de hoofdtrainer per direct uit zijn functie ontheven is. De club van doelman Jasper Cillessen bezet momenteel de achtste plaats in LaLiga en met deze klassering grijpt men naast een ticket voor Europees voetbal. De 2-0 nederlaag tegen Villarreal van zondag bleek fataal te zijn voor Celades. Assistent-coach Voro González neemt voorlopig de honneurs waar, zo klinkt het.

Valencia bedankt Celades, die in september vorig jaar werd aangesteld, voor zijn werk als oefenmeester van los Che. Desondanks ziet de club zich genoodzaakt om een andere koers te gaan varen vanwege de teleurstellende prestaties. In de Champions League werd in de groepsfase dankzij een 0-1 zege op Ajax een ticket bemachtigd voor de achtste finale. In het tweeluik met Atalanta kwam Valencia echter duidelijk tekort: 4-1 en 3-4.

Celades, die lang niet altijd een basisplaats had voor Cillessen, tekende aan het begin van het seizoen nog een tweejarig contract in het Mestalla, nadat hij de ontslagen Marcelino had opgevolgd. Laatstgenoemde vertrok na een conflict met clubeigenaar Peter Lim. González zit woensdag voor de eerste keer op de bank, als Valencia het op eigen veld opneemt tegen Athletic Club. Voor de huidige nummer acht staan nog zes competitiewedstrijden op het programma.