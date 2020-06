Twijfels bij sceptische Perez leiden tot reactie Robben: ‘En dan?’

Arjen Robben kondigde zaterdag zijn comeback aan bij FC Groningen en dat leidde niet louter tot positieve reacties. Kenneth Perez is sceptisch over de terugkeer van de voormalig Oranje-international. De analist plaatste bij FOX Sports vraagtekens over de fitheid van Robben en zei irritaties te verwachten in de selectie van Groningen. Robben heeft de woorden van de Deense oud-voetballer meegekregen en zegt er weinig waarde aan te hechten.

Robben zag verschillende grote namen ooit terugkeren in de Eredivisie. De ene speler had bij zijn rentree in Nederland meer succes dan de ander. “Dat is ook wel weer het mooie hiervan. Tenminste, zo sta ik erin”, zegt Robben in De Telegraaf. De scepsis kan hij dan ook goed begrijpen. “Ik zag een stukje voorbijkomen van Kenneth Perez bijvoorbeeld, die was wat sceptischer. Ik kijk daar zo niet naar.”

Kenneth Perez heeft grote twijfels en voorspelt irritaties bij rentree Robben

Lees artikel

“Natuurlijk kan het mislukken. En dan? Moet ik het dan maar niet doen? Ik doe dit, wil dit proberen, wil hiervoor gaan en je komt er pas later achter of het geslaagd is of goed is geweest”, stelt Robben. “Misschien lukken straks dingen niet, voetballend of fysiek gezien. Dan zullen ongetwijfeld mensen zeggen: ja, dat had-ie ook nooit moeten doen. Maar dan kom je er niet achter. Ik heb niets te verliezen, echt niet.”

Robben benadrukt dat zijn loopbaan ‘af’ is en dat hij terugkeert vanuit clubliefde. “Ik wil het niet smeuïger maken dan het is, maar zo sta ik erin. Wie houdt mij dan tegen om hieraan te beginnen? Wel wil ik te allen tijde duidelijk zijn, zonder negatief over te komen, maar: misschien is het over een maand voorbij, maar misschien ook over twee jaar pas”, aldus de ex-speler van PSV, Real Madrid en Bayern München.