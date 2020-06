Kenneth Perez heeft grote twijfels en voorspelt irritaties bij rentree Robben

Kenneth Perez en Arnold Bruggink houden gemengde gevoelens over aan de beslissing van Arjen Robben om aankomend seizoen als profvoetballer terug te keren bij FC Groningen. De 36-jarige vleugelaanvaller zette in 2019 een punt achter zijn actieve spelersloopbaan, maar maakte zaterdag bekend toch weer te werken aan een comeback.

"Het moet wel heel erg kriebelen bij hem", reageert Perez bij FOX Sports op het voornemen van Robben om bij FC Groningen zijn rentree te gaan maken als profvoetballer. "Ik heb nooit uitgesloten dat hij weer zou beginnen met voetballen, want hij heeft zo vaak laten doorschemeren dat het weer begon te kriebelen bij hem. Eigenlijk was FC Groningen de enige optie of andere een club in de buurt, want hij gaat daar wonen met zijn kinderen. Maar als hij het leuk vindt: be my guest."

Perez vraagt zich echter af of Robben fysiek nog het niveau heeft om te presteren in de Eredivisie. De Deense analist wijst onder meer op het feit dat de voormalig Oranje-international in zijn laatste seizoen als prof bij Bayern München vanwege blessureleed slechts negentien officiële wedstrijden speelde. "Hij heeft inmiddels al een jaar niet gespeeld en was al ongelooflijk blessuregevoelig. Hoe zal dat dan weer gaan? Ik hoop van harte dat hij 34 wedstrijden kan spelen en de Robben is die wij graag zien. Ik weet niet of de intensiteit in Nederland zoveel minder is, maar met zijn blessureverleden vind ik het een gewaagde keuze."

"Hij gaat misschien wel op het middenveld spelen", vult collega-analist Bruggink verrassend aan. Bruggink speelde in het seizoen 2001/2002 bij PSV één seizoen samen met Robben en raakte daar diep onder de indruk van de dribbelaar. "Ik heb superveel respect voor zijn beslissing om dit te gaan doen. Hij heeft namelijk alles te verliezen. Maar ook al speelt hij niet en zit hij alleen maar in de kleedkamer, dan nog zou ik de overige spelers willen adviseren goed te luisteren en te kijken naar hem."

Perez vraagt zich tot slot af hoe de overige spelers van FC Groningen zullen reageren op de komst van Robben. "Ik ben bang dat het verschil in beleving te groot is tussen hem en, ik wil niet zeggen de semi-amateurs, de spelers van FC Groningen. Een aantal spelers zal zijn aanwezigheid echt fantastisch vinden, maar een aantal zal ook heel geïrriteerd raken als hij zijn fanatisme aan de dag legt. Dat moet hij ook doen, want zo is hij als persoon. Ik hoop dat zijn lichaam het aankan, maar ik vraag het me af", besluit de oud-middenvelder.