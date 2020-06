Younes beëindigt ongekende droogte; Muriel laat Nederlanders beteuterd achter

Amin Younes heeft zondagavond zijn visitekaartje afgegeven namens Napoli. De voormalig Ajacied wist in de thuiswedstrijd tegen laagvlieger SPAL zijn eerste doelpunt dit seizoen te maken in de Serie A en droeg daarmee bij aan de 3-1 overwinning van Napoli. Atalanta won tegelijkertijd met 2-3 op bezoek bij Udinese en deed zo goede zaken in de strijd om Champions League.

Napoli - SPAL 3-1

Younes bleef in zijn zes voorgaande competitieoptredens dit seizoen droog staan, maar vanavond kon de Duitse vleugelaanvaller eindelijk juichen. Hij werd in de 77ste minuut als invaller binnen de lijnen gebracht door trainer Gennaro Gattuso en belandde amper één minuut later op het scorebord. Younes ontsnapte bij een voorzet van Fabián Ruiz aan de aandacht van de SPAL-defensie en scoorde vervolgens bij de tweede paal met het hoofd. De ex-Ajacied bepaalde daarmee de eindstand, nadat Napoli in de eerste heft al een gaatje had geslagen met SPAL. Dries Mertens en José María Callejón scoorden voor rust voor de Napolitanen, terwijl Andrea Petagna tussendoor voor de gelijkmaker had getekend.



Udinese - Atalanta 2-3

Met Hans Hateboer als basisspeler en Marten de Roon als invaller beleefde Atalanta een pittige avond op bezoek bij Udinese, waar Bram Nuytinck aan de aftrap verscheen en Hidde ter Avest en Marvin Zeegelaar als invallers meededen. Duván Zapata zette Atalanta weliswaar binnen acht minuten op voorsprong, maar via Kevin Lasagna kwam de thuisploeg nog voor rust langszij. Kort na de onderbreking werd Luis Muriel bij Atalanta van stal gehaald en die hielp de ploeg van Gian Piero Gasperini vervolgens met twee fantastische doelpunten aan een 1-3 voorsprong. De Colombiaanse spits benutte eerst prachtig een vrije trap van dik twintig meter en schoot kort erna van zowaar nog grotere afstand raak. In de slotfase kwam Udinese nog wel dichterbij door een doelpunt van Lasagna, na een assist van Zegelaar, maar daar bleef het uiteindelijk bij.