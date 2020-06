Avontuur VI-trio nadert climax: ‘Leg ik een bom onder het programma?’

Het einde van Veronica Inside met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp is in zicht. Derksen en Van der Gijp willen niet meer in dezelfde setting aan tafel met Genee nadat de presentator zich tijdens de thema-uitzending van afgelopen maandag keerde tegen de van racisme beschuldigde Derksen. De twee analisten zouden bij Talpa zelfs al een andere presentator hebben getipt. Zodoende dreigt voor 'het beste bandje van Hilversum' na twaalf jaar vol hoogte- en dieptepunten een bizarre climax.

Na een naar eigen zeggen verkeerde grap over rapper Akwasi en Zwarte Piet kreeg Derksen veel kritiek te verduren. BN'ers haalden uit naar de analist, adverteerders trokken weg en de Oranje-internationals besloten het tv-programma te boycotten. Dit bleek de druppel die de emmer deed overlopen. Eerder werd Veronica Inside, voorheen bij RTL Voetbal International en Voetbal Inside geheten, al in verband gebracht met racisme na opmerkingen over onder anderen Sylvana Simons en Marokkaanse voetballers. Het is zeker niet de eerste keer dat het trio onder een vergrootglas ligt. Sinds Genee, Derksen en Van der Gijp in 2008 een drietal vormen, zorgen ze voor spraakmakende televisie, in negatieve én positieve zin. In 2014 vreesden de fans bijvoorbeeld al voor het voortbestaan van het programma, aangezien Derksen en Van der Gijp elkaar in de media aan het slachten waren.



Twaalf spraakmakende momenten bij VI

'Leg ik een bom onder het programma?'

De heren liggen vaker met elkaar in de clinch. Doorgaans vliegen Genee en Derksen elkaar in de haren. De analist stapte zelfs een keer op na een heftige ruzie over de situatie bij sc Heerenveen. De grootste clash (tot nu) was die tussen Derksen en Van der Gijp tijdens het WK van 2014. Laatstgenoemde analist uitte tegenover Trouw zijn twijfels over de instelling van Derksen. "Johan Derksen rijdt tien seconden na de uitzending - als ik met het publiek op de foto ga - alweer over de Utrechtse Baan, op weg naar huis. Ik heb soms het idee dat geld verdienen voor Johan belangrijker is dan plezier beleven aan het maken van zo'n programma. Leg ik een bom onder het programma? Ja, misschien, maar iemand moet het toch doen?" In zijn column voor Voetbal International zette Derksen Van der Gijp vervolgens neer als een megalomane 'patiënt' die voor de uitzending antidepressiva slikt en dan anderhalf uur hyper is. "Met zijn ellelange tirades en zijn neplach is hij intussen een karikatuur van zichzelf." Met een 'constructief' gesprek werd de rel na het WK gesust.

'Ik ben de vierde man'

Van der Gijp is een meester in het relativeren. Laat gaan, joh. Je moet je niet druk maken als het niet hoeft, zeker niet als het om iets kleins gaat. Als trainer Gertjan Verbeek weer eens uitvalt naar de vierde man langs de lijn, belt Van der Gijp zijn voormalig teamgenoot op. "Stel je voor: zo'n vierde man gaat met zijn vrouw naar een parenclub. Dan zit je aan de bar en dan moet je uitleggen wat je bent. Dan vraagt er één: wat ben jij? Dan zegt hij: 'Ik ben de vierde man.' Dat houdt dus in dat er drie voor hem geweest zijn." Een lachsalvo volgt. "Gertjan was boos dat de vierde man geen beslissingen durft te nemen. Maar natuurlijk doet de vierde man dat niet. Als hij de beslissingen zou nemen, had hij wel een fluitje gehad. Of een vlag."

'Beste kabouters'

Jan Boskamp zit kenmerkend te schuddebuiken als Van der Gijp de grap over de vierde man vertelt. De oud-trainer is een graag geziene gast, ondanks zijn bekende ferme tikken aan het adres van voornamelijk Van der Gijp. Vooral na een verspreking zoals 'Lampaard', 'Fluddurus', 'Sisse', 'Sgalleke' of 'Gillissen' wil de tafel Boskamp nog wel eens uitlachen, met agressie tot gevolg. Ook met filmpjes wordt Boskamp te kakken gezet, zoals die ene keer dat de analist als circusdirecteur annex kabouter moet optreden in een tv-serie. "Beste kabouters... Nu, weet ik het niet meer", aldus Boskamp in het fragment. De studio ligt plat. Van der Gijp krijgt weer een klap.

De hummer van Sneijder

In 2010 draaide het driemanschap al op volle toeren: Genee gaf de voorzet, Johan stak een tirade af en Van der Gijp eindigt met een grap. Onderwerp: de hummer van Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau van Kasbergen. "Hij (Sneijder, red.) zal ongetwijfeld op een kussentje zitten, anders kan hij niet boven het raam uitkomen", knipoogt Derksen, die daarna losgaat over het gedrag van het koppel als ze winkelen in Utrecht. Van der Gijp haakt in. "Jij zegt: hij heeft een kussentje. Het schijnt dat ze die stoel weggehaald hebben en dat hij staat." Tafelgast John de Mol, tegenwoordig de baas van de drie heren, ligt in een deuk.

'Directeurtje' als Sinterklaas

Het programma kent naast het trio en vaste gasten zoals Wim Kieft en Valentijn Driessen ook veel bijrollen. Columnist Marcel van Roosmalen, scheidsrechter Bas Nijhuis, 'Graydon-mannetje' Mattijs Manders: vrijwel ieder persoon brengt een eigen draai aan de uitzending. De meest memorabele 'figurant' is volgens velen ‘directeurtje' Marco Louwerens, die als grofgebekte Sinterklaas zowel de heren aan tafel als de tv-kijkers rond pakjesavond hard aan het lachen brengt. "Wij hebben elkaar nog nooit gezien", zo luidde de Sint afgelopen december een grap in over de eveneens aanwezige Nijhuis. "Toen wij vroeger bij de familie Nijhuis Sinterklaas vierden, zat Basje altijd boven op de kamer. Dan zat-ie met zijn fluitje te spelen."

Gerard Joling

Een andere vriend van de show is Gerard Joling. De zanger weet bijzonder weinig van voetbal, maar dat weerhoudt de redactie er niet van om hem in 2010 voor VI Oranje uit te nodigen in het Kurhaus in Scheveningen. Nadien groeit Joling uit tot een gast die altijd gezelligheid en 'ordinaire homohumor' met zich meebrengt, aldus Derksen. "Je zweet ervan. Ik zie dat je er warm van krijgt", zegt Joling tegen Genee in de uitzending. "Ik moet je zeggen: al staat je vrouw ernaast te huilen, ik zou het zo doen, hoor." Derksen buldert van het lachen. "Gelukkig houdt hij niet van mannen in pakken."

#SorryJohan

Homo's en Veronica Inside blijken niet altijd een goede combinatie. Bowi Jong schrijft in 2018 een open brief aan de KNVB waarin hij oproept om 'homo' als scheldwoord van de velden te verbannen. Een discussie bij Veronica Inside volgt. Derksen stelt onder meer dat 'homo's moeten stoppen met doen alsof het zo moeilijk is om uit de kast te komen'. Deze opmerking valt niet bij iedereen in de smaak. Veel homoseksuele mannen delen op social media via de hashtag #SorryJohan hun coming-outverhalen. Derksen wordt verweten te makkelijk te denken over uit de kast komen.

Renate van der Gijp

Derksen is niet de enige die in opspraak kwam in 2018. Van der Gijp besluit tijdens de reclame om een blonde pruik op te zetten en vrouwenkleding aan te doen als reactie op Boudewijn van Spilbeeck, die had besloten als Bo Van Spilbeeck door het leven te gaan. De grap wordt goed ontvangen in de studio. "Als hij daarmee worstelt en deze beslissing neemt, gun ik het hem van harte. Maar ik blijf het bijzonder vinden. Ik vind het een beetje vreemd, maar iedere gek zijn gebrek", zegt Derksen over de transformatie van Van Spilbeeck. Vanuit de buitenwereld komt er kritiek. Onder meer LHBTI-belangenorganisatie COC roept op tot stopzetten van het programma.

Jan Slagter

Veronica Inside laat geen onderwerp onberoerd, ook roddels in de media en politiek komen voorbij. In 2016 gaat het gerucht dat Jan Slagter, de baas van MAX, een relatie heeft met de dertig jaar jongere politica Lilian Marijnissen, dochter van SP-coryfee Jan Marijnissen. Derksen kan zich er niets bij voorstellen. "Jan Slagter is een man van in de zestig en ik heb dochters in de leeftijd van de dochter van Jan Marijnissen. Ik zou thuis toch niet op mijn gemakje op de bank zitten als ik wist dat mijn dochter Jan Slagter lag te pijpen."

'Jan Boskamp op Joke Bruijs'

You love him or you hate him: Hans Kraay junior. De oud-voetballer heeft in de loop der jaren veelvuldig als pispaal gediend bij het programma, hoewel de laatste jaren de gemoederen lijken bedaard. Met jasjes gooien, een dolle duikavond aankondigen of constant 'paardenlul' roepen: iedere fan van Veronica Inside is er bekend mee. Ook de crosstalks met Hansie Hansie bij FOX Sports leveren hilarische fragmenten op. Zo krijgt Kraay junior de lachers op zijn hand door na een lange leessessie van de programmering van FOX Sports te eindigen met: "En dan om 19.00 uur: Jan Boskamp op Joke Bruijs. De groeten!"

Sterk statement

Het filmpje dat Kraay junior langs de lijn met zijn jasje gooit is mogelijk de meest getoonde video ooit in het tv-programma. Er zijn meer klassiekers: Diego Maradona die niet uit zijn woorden komt tijdens een interview, Sepp Blatter die valt of trainer Eric Meijers die zijn doelman voor 'kutkeeper' uitmaakt. Mogelijk het bekendste voorbeeld komt van KNVB-commissaris Johan Lokhorst na het mislopen van het EK in Frankrijk. "Wij moeten nu alles zetten op het feit dat we vanaf nu iedere wedstrijd moeten winnen", zegt Lokhorst eind 2015 gedecideerd tijdens een persmoment. Van der Gijp: "Laten we nog even één keer kijken. Dit is wel een statement."

De Televizier-Ring

In 2011 beleeft het programma het absolute hoogtepunt. De nieuwe tv-sensatie The Voice of Holland is de grote favoriet, Wie is de Mol? is de grote outsider en Voetbal International mag zogenaamd al blij zijn dat het genomineerd is. De achterban van de voetbalshow verrast echter vriend en vijand: met 37 procent van de stemmen pakt het programma de felbegeerde Televizier-Ring. "Vanavond is de Televizier-Ring begraven", zei onder anderen tv-kenner Bert van der Veer. In de studio werd het feestje er niet minder om. Genee gaf Derksen zelfs drie zoenen op de wang. Andere tijden...

