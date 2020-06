‘Derksen en Van der Gijp tippen nieuwe presentator Veronica Inside bij Talpa’

Johan Derksen en René van der Gijp gaan mogelijk zonder Wilfred Genee door met Veronica Inside. Volgens tv-recensente Angela de Jong is namelijk Wytse van der Goot in beeld. Laatstgenoemde is reeds presentator en commentator bij Veronica Inside en Ziggo Sport. Derksen en Van der Gijp zouden de optie om door te gaan met een andere presentator al hebben neergelegd bij Talpa.

Na afloop van de veelbesproken Veronica Inside-uitzending van maandagavond hebben Derksen en Van der Gijp in de media hard uitgehaald naar Genee. Het tweetal is boos over de manier waarop de presentator zich opstelde in het racisme-debat, waar oud-voetballer Dries Boussatta en advocate Natacha Harlequin ook aan deelnamen. Bovendien zouden Derksen en Genee niet op de hoogte zijn geweest van de aanwezigheid van de twee gasten.

Derksen en Van der Gijp hebben laten weten dat het nooit meer goedkomt en zij in dezelfde vorm niet door willen met het programma. De show van aanstaande maandag is geschrapt en het seizoen zit erop. Talpa wil hoe dan ook door met het programma. “Het zou denkbaar kunnen zijn dat ze met een andere presentator verder gaan. Die optie hebben ze (Derksen en Van der Gijp, red.) ook bij Talpa neergelegd, begreep ik. Wytse van der Goot zou de voorkeur hebben”, zegt De Jong tegen het Algemeen Dagblad.

De tv-recensente sluit echter niet uit dat het alsnog goedkomt tussen het drietal. "Ik geloof dat zij helemaal geen zin hebben om te stoppen”, aldus De Jong. “Ze verdienen er goed mee, zes tot zeven ton per jaar. Het is ook verslavend, alle aandacht die het programma genereert. Ze tellen mee, ze zijn een factor in het maatschappelijk debat.” De Jong verwacht dat Genee nog met een ‘enorm charmeoffensief’ komt. “Een enorme Wiedergutmachungsschnitzel. Hoe dat dan ook eruit moet zien... Maar er moet wel iets gebeuren. Ze kunnen niet zomaar in augustus met zijn drieën aan tafel zitten."

Woensdagavond sprak het drietal nog met elkaar. Derksen en Van der Gijp lieten na dat gesprek weten dat de ruzie alleen maar erger is geworden en ze over een paar weken, wanneer de emoties gezakt zijn, weer met elkaar in gesprek gaan.