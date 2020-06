Chelsea geeft Van Ginkel zeer fraaie beloning na revalidatie van twee jaar

Marco van Ginkel heeft zijn aflopende contract bij Chelsea verlengd, zo maakt zijn managementbureau Wasserman via zijn website bekend. De 27-jarige middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarige verbintenis bij the Blues, met een optie voor nog een seizoen. Van Ginkel revalideert momenteel van een kruisbandblessure, die hem al twee seizoenen aan de kant houdt.

“Ik ben er trots op dat ik, ondanks het feit dat ik er al zo’n lange tijd uit ben, mijn contract heb kunnen verlengen”, zegt Van Ginkel op de website van Wasserman. Op 8 mei 2018 speelde hij in dienst van PSV tegen FC Groningen (0-0) zijn voorlopig laatste officiële wedstrijd. Sindsdien houdt een zware knieblessure hem aan de kant. “Dat de club opnieuw met mij door wil, geeft mij een boost. Er spreekt vertrouwen uit en ondanks dat ik door blessures en wat flinke tegenslagen al een tijdje langs de kant sta, ziet de club het blijkbaar in mij zitten.”

“Het herstel verloopt nu gelukkig voorspoedig, al heb ik de afgelopen jaren natuurlijk wel wat geduld moeten hebben. Zoals het er nu naar uit ziet zal ik in juli aansluiten bij het Onder 23-team van Chelsea, tegelijkertijd kijken we naar eventuele verhuuropties. Ik kijk er enorm naar uit om straks weer aan de slag te gaan”, zegt de middenvelder, die de afgelopen tijd revalideerde op de KNVB-campus in Zeist.

Van Ginkel, die in 2013 bij Chelsea tekende, is nu een van de langst dienende spelers in de selectie van the Blues. “Azpi (aanvoerder César Azpilicueta, red.) en Lucas Piazon waren er al eerder dan ik, maar verder kom ik zo snel niet op teamgenoten die al langer bij de club zitten. Ja, je kunt wel zeggen dat dat bijzonder is”, stelt hij. Van Ginkel werd voorlopig drie keer verhuurd door Chelsea, aan AC Milan, Stoke City en PSV. De achtvoudig Oranje-international, die eerder voor Vitesse uitkwam, speelde totaal twee jaar in Eindhoven, waar hij twee keer kampioen werd.