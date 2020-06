‘Strootman ondanks contract tot 2023 transfervrij aangeboden in Turkije’

Kevin Strootman toog twee jaar geleden met hoge verwachtingen van AS Roma naar Olympique Marseille. De dertigjarige middenvelder is er in Zuid-Frankrijk echter nog niet in geslaagd om uit te groeien tot een onbetwiste steunpilaar en in het afgelopen seizoen werd hij langzaam voorbijgestreefd door de pas twintigjarige Boubacar Kamara. Marseille staat dan ook zeker open voor een vertrek van Strootman, die met zijn torenhoge salaris zwaar op de begroting drukt.

Fanatik weet dinsdag te melden dat les Olympiens de 46-voudig international van het Nederlands elftal hebben aangeboden bij Fenerbahçe. De grootmacht uit Istanbul krijgt de mogelijkheid om Strootman, ondanks een nog tot medio 2023 doorlopend contract in Marseille, gratis over te nemen.

De Fransen betaalden AS Roma in de zomer van 2018 nog 25 miljoen euro voor Strootman. Vanwege zijn maandelijkse gage van een half miljoen staat Marseille nu echter open voor een transfervrij vertrek, zodat in ieder geval Strootmans salaris uit de boeken kan worden geschrapt. De nummer twee van het afgelopen Ligue 1-seizoen werd onlangs al door de UEFA op de vingers getikt vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-regels en moet onder meer een boete van drie miljoen betalen.

Strootman kwam uiteindelijk 25 keer in actie in het voortijdig afgekapte afgelopen seizoen in de Ligue 1. In zijn laatste tien wedstrijden in de Franse hoogste afdeling maakte hij echter slechts tweemaal de negentig minuten vol. Als Strootman akkoord gaat met een overstap naar Fenerbahçe wordt hij herenigd met Luiz Gustavo, vorig seizoen zijn partner op het middenveld bij Marseille.